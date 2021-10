Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert vandaag/zondag de zesde editie van de Refugee Walk. Deelnemers tonen hun solidariteit door een symbolische route van 10, 20 of 40 km te bewandelen en tegelijk geld in te zamelen voor vluchtelingen.

Het centrale event vindt plaats in Kessel-Lo (Leuven), maar deelnemers kunnen in gans Vlaanderen ook een persoonlijk parcours in eigen streek afbakenen.

De zesde editie brengt voorlopig al meer dan 1.540 deelnemers op de been. 'Onze wandelaars zamelden al meer dan 240.000 euro in voor vluchtelingen, een bedrag dat blijft stijgen. Een bewijs dat er vandaag een groot draagvlak bestaat om mensen op de vlucht te steunen. Die steun is dan ook hard nodig. Dat wordt helaas opnieuw duidelijk door de schrijnende situatie in Afghanistan', zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Mediafiguur Jonas Geirnaert en Alina Churikova, de saboteur van dienst in De Mol 2020, zijn de ambassadeurs.

Jonas Geirnaert zal het volledige parcours in Leuven meestappen. Tegelijkertijd zal Aline Churikova in haar thuisland Kazachstan een eigen parcours wandelen. Om 8 uur start de Refugee Walk aan het Blauwputplein in Kessel-Lo, waar doorlopend animatie is. Deelnemers aan de 40 km worden er tussen 16 en 20 uur terug verwelkomd. De opbrengst van de tochten gaat naar de werking van Vluchtelingenwerk, waarmee de organisatie campagnes voert en initiatieven opricht om vluchtelingen te helpen.

