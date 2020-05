Zes op de tien LGBTI-personen in Europa vermijden het om de hand van hun partner vast te houden in het openbaar. Dat meldt het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA), op basis van een enquête bij ongeveer 140.000 mensen in 2019.

Sinds een eerste enquête in 2012 blijven de angst, het geweld en de discriminatie hoog, aldus het FRA. De bevraagden signaleren discriminatie die dagelijks en op alle niveau's plaatsvindt: op het werk, op school, bij de zoektocht naar een woning of bij de gezondheidszorgen.

Twee respondenten op de vijf zeggen in het jaar voorafgaand aan de enquête te zijn lastiggevallen. Algemeen beschouwd worden vooral trans- en interseksuele mensen geviseerd. In 2019 voelde zo ongeveer 60 procent van de transmensen zich gediscrimineerd in 2019, tegen 43 procent in 2012.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. In 2019 was ongeveer 52 procent van de mensen ouder dan 18 openbaar met hun seksuele oriëntatie of identiteit, terwijl dat slechts 36 procent was in 2012. Ook wordt opgemerkt dat de problematiek van LGBTI-personen meer op school worden aangekaart dan voordien.

Vooruitgang 'nog te zeldzaam'

België behoort niet echt tot de beste leerlingen. Ons land maakt wel deel uit van de landen waar LGBTI-mensen het meest een incident melden dat ze hebben ervaren, toch vermijdt 37 procent bepaalde plaatsen uit angst om te worden aangevallen, lastiggevallen of beledigd.

De Scandinavische landen, Nederland en Malta doen het heel goed in de rangschikking van het Europese bureau. In Polen, Litouwen, Servië en Noord-Macedonië is het dan weer het moeilijkst om als LGBTI-persoon te leven.

FRA-directeur Michael O'Flaherty merkt op dat vooruitgang algemeen nog te zeldzaam is en dat talrijke mensen kwetsbaar blijven, hoewel sommige landen de gelijkheid in behandeling hebben verbeterd. 'Te veel LGBTI-personen blijven in de schaduw leven, vrezen te worden belachelijk gemaakt, gediscrimineerd, zelfs aangevallen', stelt hij.

