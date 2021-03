Voor het derde jaar op rij roept vrouwenbeweging Collecti.e.f 8 maars alle vrouwen en genderminderheden van België op om het werk neer te leggen op 8 maart 2021. Met de 24-uur durende actie wil het al het werk dat vrouwen dagelijks doen zichtbaar maken.

Ook anno 2021 is gendergelijkheid nog niet bereikt. Dat zegt Collecti.e.f 8 Maars, de vereniging die nu al voor het derde jaar op rij de vrouwenstaking op 8 maart organiseert. Inkomsten van vrouwen zijn in het algemeen lager dan die van mannen, vrouwen voeren meer onbetaalde arbeid uit en zijn regelmatig het slachtoffer van geweld.

Twee jaar na de eerste Belgische vrouwenstaking blijft het toenmalig pakket klachten actueel, aldus de organisatie. Meer zelfs: door de gezondheidscrisis zijn ze enkel nog verergerd. 'De lockdownperiodes hebben het kapitale belang van vrouwen en genderminderheden in de reële economie aangetoond: zonder ons had de wereld echt stilgestaan. De zorg, de voedingssector, het onderwijs, de zorg voor kinderen en ouderen... worden hoofdzakelijk door hen gedragen, terwijl ze vaak in precaire situaties zitten met moeilijke werkomstandigheden.'

Daarom roept Collecti.e.f 8 Maars alle vrouwen en genderminderheden van België op om op 8 maart het werk neer te leggen. Daarmee wordt werk van alle aard bedoeld: betaald en onbetaald, van huishoudelijk werk tot consumptie. 'Deze 24-uur durende actie wil al het onzichtbaar en ondergewaardeerd werk dat wij dagelijks doen, zichtbaar maken, en zo laten zien dat wanneer vrouwen stoppen, de wereld stopt.'

Wat kan je doen op 8 maart?

Spreekt de boodschap van Collecti.e.f 8 Maars je aan? Dan kan je zeker je stem ook laten horen. Enkele opties:

Officieel staken . Leden van vakbonden ABVV en ACV-PULS kunnen staken en een vergoeding ontvangen. De rest van de ACV diende geen algemene stakingsaanzegging in, maar steunt de vrouwenstaking. Leden van die vakbond nemen best contact op met hun afgevaardigde voor een individuele regeling.

. Leden van vakbonden ABVV en ACV-PULS kunnen staken en een vergoeding ontvangen. De rest van de ACV diende geen algemene stakingsaanzegging in, maar steunt de vrouwenstaking. Leden van die vakbond nemen best contact op met hun afgevaardigde voor een individuele regeling. Deelnemen aan acties . In Brussel, Doornik, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Namen, Luik, Antwerpen, Gent, Leuven, Kortrijk, Hasselt en elders zullen stakingspiketten en feministische acties plaatsvinden. Acties worden gebundeld op de Facebook-pagina van het collectief.

. In Brussel, Doornik, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Namen, Luik, Antwerpen, Gent, Leuven, Kortrijk, Hasselt en elders zullen stakingspiketten en feministische acties plaatsvinden. Acties worden gebundeld op de Facebook-pagina van het collectief. Individuele actie. Doe een dag niet wat je normaal wel zou doen. Dat kan door niet naar de les te gaan, geen huishoudelijk werk te doen of niets te kopen, en dat ook duidelijk te communiceren naar je omgeving.

