Voor het eerst echte nationale vrouwenstaking op 8 maart

Al sinds 2017 roepen de vrouwenbewegingen in België vrouwen op om op 8 maart het werk neer te leggen. Het doel: aantonen dat hun (onbetaald) werk van levensbelang is en dat dat dus meer erkenning en een gelijke verloning verdient. De voorbije jaren waren er telkens wel betogingen en acties, maar tot een heuse vrouwenstaking kwam het in België voorlopig nog niet.

Dat zal anders zijn op 8 maart 2019, want CNE, de grootste vakbond van Franstalig België, gaat een stakingsaanzegging indienen. Van haar bijna 170.000 leden zijn de meerderheid vrouwen. Zij zullen op de Internationale Vrouwendag dan ook beschermd het werk kunnen neerleggen om zo op te komen tegen gendergerelateerde discriminatie.

Dat doen ze naar voorbeeld van de Spaanse vrouwen, die in 2017 wel al succesvol staakten. In dat land legden honderdduizenden vrouwen voor 24 uur het werk neer. Dat ging niet enkel over hun betaalde job, maar ook over het werk thuis: een dag lang lieten ze de was en de plas over aan hun mannen en zonen.

Alternatieven

De vrouwenbewegingen vragen ook aan wie niet zal staken om toch een andere manier van actie te ondernemen. Zo kan wie vindt dat vrouwen recht hebben op een gelijk loon en een betere verdeling van het huishoudelijk werk zich in het zwart kleden, het werk tot een minimum beperken of een out-of-office instellen waarin ze het bestaan van de loonkloof uitlegt. Ook vrouwen zonder betaalde job worden opgeroepen op 8 maart niet te werken, zodat de arbeid van huisvrouwen en de vaak vrouwelijke mantelzorgers opgemerkt wordt. Er staan ook al verschillende betogingen op de agenda in Brussel en andere Belgische steden.

Het Collecti.e.f 8 maars, dat nu een weekend organiseert om haar acties naar aanleiding van Internationale Vrouwendag voor te bereiden, wil daarbovenop het aantal stakende vakbonden omhoog. 'We geloven ten sterkste dat andere vakbonden het voorbeeld van CNE zullen volgen,' klinkt het. 'We roepen dan ook alle vrouwen op hun vakbond te contacteren.'