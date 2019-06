Op 27 juni lanceren de twee zaakvoerders van interieurwinkel House of Racoon, Anneleen Durnez en Nathan Noëth, een donatiecampagne, om vijf miljoen bomen te kunnen planten in heel Afrika.

Enkele jaren geleden wilden Anneleen en Nathan een bedrijf opstarten. Tegelijkertijd wilden ze dolgraag bomen planten. Voor die zaken hadden ze geld nodig, dus besloten ze beiden te combineren. Hun zaak House Racoon werd geboren, waar je enkel handgemaakte producten kan vinden. Klein detail: voor elk verkocht product planten ze één boom.

Probleem (en oplossing) van iedereen

Toch vonden Anneleen en Nathan dat het tijd werd om het grootser aan te pakken. Ze besloten om een donatiecampagne op te starten. Samen willen ze 500.000 euro inzamelen, waarmee ze uiteindelijk vijf miljoen bomen zullen kunnen planten in verschillende landen in Afrika. Met het geld dat ze ophalen, worden zaadjes gekocht, die rechtstreeks naar de boeren gaan. Zij zorgen op hun beurt voor de verzorging van de bomen. De verschillende soorten, waaronder heel wat fruitbomen, zorgen niet enkel voor een extra bron van voedsel, maar de aanplant ervan houdt ook erosie tegen. Daardoor zullen ook andere gewassen het beter doen op de grond van boeren in het programma.

Onze campagne past in elk businessplan. Als een klein bedrijf als dat van ons het al kan, dan is er geen excuus om het niet te doen

'Het milieu is een belangrijk thema en we merkten dat er in de media steeds meer oproepen kwamen rond het aanwakkeren van bewustwording, maar tot echte acties komt het nooit. We erkennen allemaal de milieuproblematiek, maar niemand wil eraan beginnen. Wij wilden iets groots doen en uitzoeken of we mensen konden overtuigen zich nog meer in te zetten voor het milieu. En dat voor maar een euro. Vandaar deze campagne', legt Anneleen uit. Iedereen kan vrijwillig doneren en voor één euro krijg je al tien bomen in de plaats.

'Er wordt vaak gezegd dat de initiatieven maar van de industrie moeten komen, dat bedrijven en overheden de schuld voor het klimaat dragen. Maar de meeste industrieën die iets willen bedragen, weten vaak niet eens wat exact mogelijk is. Terwijl het niet zo moeilijk is. Onze campagne past in elk businessplan. Als een klein bedrijf als dat van ons het al kan, dan is er geen excuus om het niet te doen', stelt Anneleen.

Eén voor allen, allen voor één

Om het initiatief te doen lukken, gingen ze in zee met Trees for the Future, een Amerikaanse non-profitorganisatie. 'We hebben bewust gekozen voor een Amerikaanse organisatie, omdat een samenwerking met een Belgische onmogelijk is. Die zijn veel te duur en veel te klein om aan een grote campagne zoals die van ons deel te nemen. Amerikaanse bedrijven zijn al veel langer bezig met natuurbescherming, waardoor ze meer op schaal kunnen werken en een uitgebreider netwerk hebben. Bovendien kost één boom daar maar tien cent, terwijl andere organisaties voor één boom één euro vragen.'

Een bos in wording, een van de projecten van Trees for the Future. © Trees for the Future

De reden waarom Trees for the Future het zo goedkoop kan houden, ligt voor de hand. 'Veel organisaties willen bomen in hun eigen land planten, terwijl het in ontwikkelingslanden allemaal veel goedkoper is. Bovendien is het klimaat in verschillende ontwikkelingslanden ook gunstiger, waardoor de bomen beter groeien.'

Maar dat is niet de enige reden waarom ze doelbewust voor Trees for the Future kozen. 'Bij ons worden de zaden opgestuurd naar de deelnemende Afrikaanse landen en zorgen de boeren voor de landbouw. Bij gelijkaardige projecten worden bomen opgestuurd, die vrijwilligers daar in de grond steken. Dat is een veel duurder werkje.' Dat was tegelijkertijd één van de grootste drijfveren voor Anneleen en Nathan om voor deze organisatie te kiezen. 'Dankzij de bomen doen we iets aan de klimaatopwarming, maar nog belangrijker is dat de boeren die de bomen planten er beter van worden. Omdat ze alles zelf moeten planten, leiden ze zichzelf op tot deftige boeren. Zijzelf worden er dus veel beter van.'

De tussenstand

Momenteel is er iets minder dan 4000 euro gestort, wat betekent dat er nog een lange weg te gaan is. Om vijf miljoen bomen te kunnen planten, is er namelijk 500.000 euro nodig. Toch verliezen Anneleen en Nathan de moed niet. 'Op 27 juni begint de campagne pas echt. Momenteel zitten we nog in de pre-donatie-fase.' Dat betekent dat geïnteresseerden alvast hun steentje - in de vorm van een euro - kunnen bijdragen, maar de lancering van de campagne moet nog beginnen. 'Wij verwachten de grote donaties bij de start.'

Als je tien euro doneert en weet dat er dan honderd bomen geplant kunnen worden, dan geeft dat toch een onbeschrijfelijk gevoel?

Dat die campagne viraal gaat, is belangrijk om ze te doen slagen. 'Als dat gebeurt, hebben we het geld waarschijnlijk binnen enkele dagen binnen. Als dat niet het geval is, kan het nog jaren duren. Daarom hebben we het een deadline van twee weken gegeven, zodat mensen gestimuleerd worden zo snel mogelijk te doneren. Bovendien hebben we ons ook tot veel influencers, klimaatactivisten en andere geïnteresseerden gewend, en zijn we nog volop bezig met onze boodschap te verspreiden.'

Geven en geven

Die boodschap is vooral idealistisch van aard. 'Wij kunnen de donateurs niets in de plaats geven. Mensen moeten gewoon om het milieu geven. De mensen die ondertussen al gedoneerd hebben, hadden het gevoel dat ze iets zots hebben gedaan. Als je tien euro doneert en weet dat er dan honderd bomen geplant kunnen worden, dan geeft dat toch een onbeschrijfelijk gevoel?'

Wie zijn of haar steentje wil bijdragen, kan dat via deze link .