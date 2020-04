De maatregelen om covid-19 klein te krijgen, dwingen ons om onze dagen anders in te vullen. Vallen daar lessen uit te trekken voor ons leven na corona? We vroegen het aan vijftien mensen van allerlei pluimage.

Mieke (37): 'Zelfstandigen kunnen nu eindelijk genieten van gezinsleven tijdens weekends'

Thuissituatie Samen met partner en dochter (9) in een ruim herenhuis in de stad, met tuintje. We wisselen thuiswerk af met werken op verplaatsing.

Werksituatie We baten een duurzame modewinkel uit in Gent. De focus ligt nu op thuisleveringen. Ik ben veel aan de slag in de winkel die nu het magazijn is en Thierry werkt als vliegende koerier en leerkracht ad interim. Hoeveel uur we werken, is erg afhankelijk van dag tot dag.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Ja en nee. Het grootste verschil is dat we nu weekends hebben samen met ons drie. Samen lezen, films kijken, knutselen, luieren, koken, puzzelen en worstelen: dat kon niet voor de lockdown.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? We proberen elke dag een grote stadswandeling met ons drie te maken. Heerlijk.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Het concept van onze winkel - dat ik altijd sterk verbonden zag met een fysieke plaats waar mensen samenkomen - blijkt ook te werken vanop afstand. Ik vind het prachtig dat ik ook vanuit een kartonnen doos mensen kan verrassen. Daarnaast blijkt ook dat een later ochtendritme ons veel beter ligt. Sorry school! En dan is er nog onze dochter, die alles blijkt aan te kunnen.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Hoe kunnen we dat heerlijke weekend-gezinsleven ooit opgeven? Tijd om samen te verkwisten is goud waard.

Laura (25): 'Ik vind het vooral heel erg dat mensen nu pas inzien hoe nodig de zorgsector is'

Thuissituatie Ik woon samen met mijn vriend in een stadsappartement met een klein balkon. Door onze job zijn we veel weg, maar we proberen ook wel samen vrije tijd te hebben.

Werksituatie Mijn partner en ik werken allebei fulltime als verpleegkundige in het ziekenhuis. Hij op de spoedgevallenzorg en ik op intensieve zorg.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Niet echt, maar het besef misschien komt misschien wel nadat deze periode achter de rug is. De zorg is alleszins wel zwaarder door alle beschermmiddelen. In het begin van de uitbraak had ik duidelijk meer onderbewuste stress door de reorganisatie op het werk en de opleiding van nieuwe collega's, want ik had hartkloppingen.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Ik let meer op mijn eten, om zo mijn humeur op peil te houden. Zo maak ik op voorhand verse maaltijden om op te eten in het ziekenhuis, in plaats van ziekenhuiseten. Daarnaast probeer ik ook minder snel geïrriteerd te raken en verdraagzamer te zijn voor mijn partner en collega's. Dit is nu eenmaal voor iedereen een moeilijkere en stressvolle periode.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Ik vind het vooral heel erg dat mensen nu pas inzien hoe nodig de zorgsector is.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Als alles morgen weer normaal zou worden, gaat mijn leven gewoon verder zijn gangetje, vermoed ik. Ik denk nu nog niet zo aan het grotere plaatje zoals de economie of onderwijs. Op dit moment ben ik volop bezig met het verzorgen van zieke patiënten en hun families een hart onder de riem te steken.

Een koppel applaudiseert voor het zorgpersoneel. © Getty

Sylvia (38): 'Ik vrees nu al het zwarte gat na de lockdown'

Thuissituatie Samen met mijn man hebben we in totaal 7 kinderen. Mijn man is militair en daardoor vaak voor lange periodes weg van huis. De kinderen genieten er enorm van dat hij nu thuis moet werken. We hebben een groot huis waarin altijd werk te doen is: dat raakt nu eindelijk gedaan.

Werksituatie Ik ben huismama, en wel een van de soort die makkelijk kan loslaten. Als de kinderen koekjes willen bakken, laat ik met plezier het taakje staan waarmee ik bezig was.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Sinds afgelopen zomer gaat ook ons jongste kind naar school en waren mijn dagen plots een pak leger. Ik wist ze wel te vullen, maar toch vind ik het niet erg dat ze nu allemaal thuis zijn. Ik heb terug een bezigheid. Ik vrees nu al het zwarte gat waarin ik ga vallen na de lockdown.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Niet echt. Ik heb twee kinderen met autisme, dus wij proberen ook nu zo goed mogelijk dezelfde structuur aan te houden. Die staat duidelijk uitgelegd op de weekplanning in de keuken.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Wij wonen in Limburg en mijn hele familie woont in Antwerpen. Mijn bompa vecht op dit moment voor zijn leven. Normaalgezien is het eerste wat ik in zo'n situaties doe, in mijn auto springen. Ik voel me enorm machteloos doordat ik mijn familie nu niet kan bezoeken.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Mijn man zal alleszins terug vaak weg moeten voor zijn werk. Ik ga sowieso terug afspreken met mijn vriendinnen, ook desperate housewives (lacht). Ik mis de babbels met vriendinnen enorm. Sommige zaken vertel je nu eenmaal liever aan hen dan aan je man, zelfs in een heel goed huwelijk.

Alex (33): 'Ik mijd de sociale media zoveel mogelijk'

Thuissituatie In lockdown met mijn Italiaanse vriendin op een appartement in Brussel.

Werksituatie Ik ben zelfstandige in de filmindustrie. Daar zijn momenteel geen werkaanbiedingen meer.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Al voordat er in België maatregelen werden getroffen, was ik door de nationaliteit van mijn vriendin erg geïnformeerd. Dat leidde toen zelfs tot een ruzie met een regieassistent en mijn cameraman, toen ik 's ochtends geen hand wou geven.

Mijn vriendin heeft het erg druk als medewerker in het Europees Parlement. Daarom probeer ik nog meer de nieuwe man te spelen in het huishouden. Maar de meest fundamentele verandering in mijn gedrag is dat ik sociale media meer mijd. Er zijn duidelijk plots veel meer mensen met tijd en nood aan het uiten van een haatvolle mening.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Een klassieker zoals spelletjesavond met vrienden gebeurt tegenwoordig via Zoom. Vrienden die online gamen, doen dat nu plots samen. Opa's en oma's bezoeken kan voorlopig niet, maar video chat is gelukkig simpel uit te leggen.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Ik hoop dat mensen deze tijd gebruiken om eens kritisch te kijken naar de mensen op wie ze gestemd hebben.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik wil het liefst verdergaan zoals alles liep. Normaal gezien zou ik eind mei beginnen met de opnames van een nieuwe reeks. Ik wil graag voor aanvang mijn eigen zaak oprichten.

Leven tijdens lockdown © Getty

Griet (36): 'Ik hoop dat het onderwijs zal terugkeren naar de essentie'

Thuissituatie Ik woon samen met mijn puber in een rijhuis met koertje. Ik probeer net als voordien elke dag te wandelen, alleen sleur ik zoonlief nu mee.

Werksituatie In het onderwijs, maar wel in ziekteverlof.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Niet zo, al is het wel nog rustiger en neem ik nog meer afstand van het nieuws en de sociale media.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Ik probeer bewust te vertragen, maar dat deed ik door mijn burn-out eigenlijk ook al voor corona. Positief is dat mijn schuldgevoel over mijn thuis zitten nu helemaal weg is.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? We zien nu dat het onderwijs ook anders kan. Ik hoop dat dat onderwijs dan ook later zal terugkeren naar de essentie.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Er zal voor mij niet veel veranderen, want ik blijf dan nog in ziekverlof. Maar ik ga wel eens heel goed feesten!

Sarah (39): 'We hebben ontdekt hoe kwalitatief het aanbod in de buurtwinkels is'

Thuissituatie Ik woon samen met mijn man en onze twee honden in een stadshuis met drie verdiepingen en een klein dakterras. Ik ga om de twee weken twee dagen naar het werk.

Werksituatie Ik zorg ervoor dat alle collega's bij de politie genoeg beschermingsmiddelen hebben en alles op facilitair vlak blijft draaien. Ik heb dus werk genoeg en draai zelfs redelijk wat overuren.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? We wonen in het centrum van Antwerpen en gaan normaalgezien regelmatig uit eten, shoppen, iets drinken, naar rommelmarkten, ... dat is allemaal weggevallen. Ook de vaste bezoekjes aan mijn ouders zijn vervangen door WhatsApp.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Nu ik van thuis werk, neem ik de tijd om te ontbijten, in plaats van een yoghurt of stuk chocolade te eten terwijl ik mijn mails check. We spenderen 's avonds ook meer tijd om vers te koken. Daarnaast gaan we niet meer naar de grote supermarkt, maar kopen we meer in de kleinere buurtwinkels.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Op professioneel vlak heb ik geleerd hoe praktisch videoconferences zijn. Op persoonlijk vlak heb ik ontdekt dat ik niet alleen houd van de drukte van de stad, maar ook van de stilte tijdens wandelingen met de honden.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Voor het grootste deel wel. Ik kijk er heel erg naar uit om de rommelmarkten terug te kunnen afschuimen nu het weer beter wordt. Maar ik ga wel lokaler blijven kopen na de lockdown. In de kleinere winkels in de buurt hebben we lekkere groenten, vis en vlees ontdekt. De kwaliteit daarvan is eigenlijk beter dan in de supermarkt, het is goedkoper en we nemen minder spullen mee die we niet nodig hebben.

Acht uur 's avonds: tijd voor een applaus voor al wie werkt in de zorg. © Getty

Bart, 58 jaar: 'Werkgevers geraken meer en meer overtuigd dat thuiswerk een efficiënte optie is'

Thuissituatie Met partner in een huis met grote tuin, kinderen uit huis

Werksituatie Ik werk als professor aan een universiteit en dat gaat gewoon door, maar dan van thuis. Communiceren met mijn studenten en collega's gaat via digitale platformen. Dat is soms efficiënter, maar soms ook wel vermoeiender.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Niet heel erg, behalve dat er geen verplaatsingen zijn en de fysieke interactie met studenten en collega's verdwenen zijn. Binnen- en buitenlandse conferenties zijn helemaal afgelast of opgeschort. En natuurlijk mis ik ook de sociale contacten en, zeker nu het weer beter wordt, de mogelijkheid om eens uitstapjes te maken of een terrasje te doen.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Ik sta iets later op.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Ik heb geleerd dat digitale communicatie soms nuttiger kan zijn dan fysieke ontmoetingen met de daarbij horende tijdrovende mobiliteit. Maar in tegenstelling tot sommige collega's ben ik er niet van overtuigd geraakt dat de radicale digitalisering ons leven en ons beroep per definitie veel efficiënter maakt. Fysieke interactie blijft zeer belangrijk, zeker voor onderwijs.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik denk het, al ga ik wel nog meer niet-zinvolle beroepsactiviteiten, zoals vergaderingen die niet efficiënt of nuttig zijn, aan me voorbij laten gaan. Ik hoor wel dat heel wat CEO's door deze situatie meer overtuigd zijn geraakt dat thuiswerk een zinvolle optie is, die het leven van hun werknemers rustiger (en dus efficiënter) maakt.

Katrien (37): 'Zalig dat de kinderen de stad terug als speelterrein kunnen gebruiken'

Thuissituatie Week om week woon ik met mijn twee kinderen, jongens van twaalf, in mijn stadsappartement met groot terras. De andere week met mijn lief. We zijn gemiddeld vijf uur per dag buiten.

Werksituatie Ik run de trouwbeurs I Do I Do en nog een aantal evenementen. Die gaan nu niet door, dus los van een uurtje per dag werken aan de communicatie valt dit tijdelijk helemaal stil. Ook mijn werk in de plaatselijke coffeebar (Vitesse) is even volledig on hold gezet. Ik zet me als vrijwilliger in voor de straffe #postcoronamovement. Dat vraagt ongeveer twee uur per dag. Verder werk ik vaak in onze moestuin en af en toe mee op een veld van vrienden.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Eigenlijk was ik de shift naar een trager en meer intuïtief leven al beginnen maken in 2019. Ik werkte sinds kort maximum 25 uur per week zodat ik veel tijd kon spenderen met mijn kinderen, mijn lief en in de natuur. Op dat vlak verandert dus niet zoveel, maar het is best wel een stevige aanpassing dat de kinderen de hele dag thuis zijn.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Elke ochtend drink ik op het terras een koffie voor de kinderen wakker zijn en bedenk ik hoe mijn dag er zal uitzien. Voor de rest hebben mijn kinderen ons appartement en de straten omgevormd tot het equivalent van een boerderij in het dorp. Er wordt terug volop gespeeld, buiten op avontuur gegaan, vuurkes gestookt, spontaan geschilderd... Zalig is dat!

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Dat we toch wel erg heftig aan het leven waren. We waren op automatische piloot onszelf, anderen en de aarde compleet aan het uitputten. Corona bewijst dat we écht wel anders kunnen leven als we willen. Ik hoop dat dezelfde daadkracht om de wereld consequent te veranderen aanwezig zal blijven. Zelf heb ik ook ingezien dat een eenvoudig leven zonder al te veel consumeren deugd doet. En dat gewoon wat rondhangen en 'zijn' ook fijn kan zijn, in plaats van altijd maar 'doen'.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Het ochtendritueel op mijn terras met de koffie wil ik zeker behouden. Het vrij spelen en ontdekken door de kinderen zou ook wel mogen blijven duren. Verder wil ik me ook blijven inzetten voor een soort van 'nieuwe wereld' waar de focus vooral zal liggen op de balans mens-natuur, werk-privé, op gelijkheid overal ter wereld en op de sterkte van de lokale economie.

Overal ter wereld blijven mensen massaal binnen. © Getty

Leen (37): 'Ik hoop dat een trager leven in balans nu meer de norm mag worden'

Thuissituatie Samen met mijn vriend en twee honden in een huis met stadstuin. Daar ben ik nu meestal, tenzij ik inkopen moet doen, de honden uitlaat of foto's ga maken.

Werksituatie In maart had ik nog fulltime werk als freelancer, maar het tweede deel van die opdracht is uitgesteld. Nu ben ik dus fulltime werkloos.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Niet fundamenteel. Het enige die wel anders is, is dat ik nu niet met de auto naar de Ardennen of de kust kan rijden.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Deze periode me vooral tijd cadeau om verder te doen waarmee ik bezig was: een goede structuur uitdokteren voor mijn dagen als freelancer.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Het is niets nieuw voor mij, maar deze periode bevestigt wel dat we te snel leven en te veel willen. Corona dwingt de wereld om eens goed in de spiegel te kijken. Ik hoop dat vertraging en leven in balans nu meer de norm mag worden.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik hoop van niet, doordat er iets fundamenteel zal veranderen. Mijn plannen om over te schakelen naar zelfstandige in hoofdberoep zullen alleszins nog wat uitgesteld moeten worden. Ik ben terug op zoek naar een job. Maar ik hoop dat die gelinkt kan worden aan dier en natuur, back to the roots.

Wim (55): 'Moeilijk gaat ook'

Thuissituatie Met mijn vrouw in een huis met een tuin. De twee volwassen kinderen zijn het nest uit.

Werksituatie Ik ben kok in een woonzorgcentrum, maar momenteel op ziekteverlof na een kankerbehandeling.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Niet zozeer. Ik heb al een andere visie op het leven sinds mijn kankerdiagnose. Ik geniet al meer van elke dag, zeur niet over een kleinigheidje. Die lockdown hoort daar een beetje bij. Ik loop extra risico door mijn medisch verleden, maar maak me niet veel meer zorgen. Ik vind het vooral vervelend dat ik nu niet meer voor mijn moeder kan zorgen en een praatje kan gaan maken met mijn collega's. En dat ik niet kan gaan vissen, dat ook.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Niet echt, omdat ik al thuis zat. Ik zou wel wat meer klusjes willen doen, maar daarvoor heb je materiaal nodig uit winkels die gesloten zijn. En ik zou graag wat gaan helpen in de verbouwing van mijn dochter, maar ook dat mag niet.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Familie en gezin zijn nog belangrijker geworden. Ik moet nu wegblijven bij mijn moeder, dus ik bel vaker. Dat is moeilijk, maar moeilijk gaat ook.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik hoop dat ik snel weer kan gaan werken. Ik mis mijn collega's enorm.

'Blijf thuis' © Getty

Marleen (42): 'Ik wil hierna minder werken en meer quality time met mijn familie'

Thuissituatie Samen met mijn fulltime werkende echtgenoot en twee dochters (8 en 10) in onze halfopen bebouwing met tuin(tje).

Werksituatie Verpleegkundige op intensieve zorg, ik heb net 105 uur gewerkt op twee weken tijd. Nu heb ik even vakantie, tenzij er natuurlijk veel collega's zouden uitvallen of patiënten bijkomen.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Ja. Naast verpleegkundige, echtgenote en mama ben ik nu ook nog eens juf geworden.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Om het haalbaar te houden, zet ik de kinderen mee in in het huishouden. Ze koken, vullen de wasmachine, poetsen het terras... Ikzelf kijk geen televisie meer en probeer zoveel mogelijk slaap te nemen.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Dat je familie de volle aandacht verdient. En nog meer dat je moet genieten van elke dag.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik wil mijn leven wat aanpassen: ik wil minder werken en meer quality time met mijn familie. En ik wil mijn kinderen nog meer meegeven dat je kan genieten van de natuur en van kleine dingen.

Ruth (59): 'Ik zie plots veel meer soorten vogels in de tuin'

Thuissituatie Thuis met mijn man, hond en paarden. We wonen in een vrijstaand huis met een grote tuin, omringd door natuur.

Werksituatie Momenteel in paasvakantie als halftijds leerkracht Nederlands, met mijn gat in de boter gevallen dus. In de eerdere weken kon ik als ervaren leerkracht veel lesmateriaal en opdrachten gebruiken die ik niet speciaal moest maken voor deze situatie.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Ik mis sociale contacten, en dan vooral mijn volwassen kinderen. Maar voor de rest moet ik toegeven dat er ook fijne rustmomenten zijn.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Langer uitslapen en me daardoor wakkerder en alerter voelen.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Ik zie veel meer soorten vogels, die ik nog nooit gezien had. Ik zou daar graag een cursus over willen volgen. Voorts heb ik gemerkt dat sociale mensen in crisissituaties extra sociaal zijn en egoïsten extra egoïstisch. De sociale mensen sturen kaartjes, doen boodschappen voor anderen, houden contact, helpen elkaar. Profiteurs zijn er helaas ook, en die proberen dan munt te slaan uit de situatie, door bijvoorbeeld slechte mondmaskers te verkopen aan woekerprijzen.

Voor mijn beroep heb ik geleerd dat het persoonlijke contact tussen leerling en leerkracht onvervangbaar is. Ik kreeg al een berichtje van een leerlinge die zei dat ze nooit gedacht had school zo te missen.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik wel, maar ik kan me inbeelden dat veel thuiswerkers nu inzien dat ze dat thuis werken enkele dagen per week kunnen verderzetten. Het milieu zou er wel bij varen, maar ook de work-life balance van de bevolking zou veel beter zijn.

Beetje zonnen in je kot: moet kunnen © Getty

Koen (29): 'Ik geniet nu samen met mijn vriendin meer van de kleine dingen in het leven'

Thuissituatie Samenwonend met mijn vriendin in een kleine arbeiderswoning met stadstuintje

Werksituatie Halftijds als zelfstandig kinesitherapeut, halftijds psychomotorisch therapeut (PMT) in een psychiatrisch ziekenhuis. Mijn job is tijdens de lockdown sterk aangepast. Ik geef nu veel meer individuele sessies in plaats van in groep, en buiten als dat kan. Maar ik kan wel nog voltijds werken en prijs me daar enorm gelukkig om.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Op sociaal vlak natuurlijk wel, en ook de leuke activiteiten na het werk, waar ik veel energie van krijg, zijn nu voor een deel weggevallen.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Mijn vriendin en ik zijn de laatste tijd meer bezig met ons stadstuintje en experimenteren door zelf bloemen en kruiden te kweken. Hopelijk zien we over een tijdje hier ook effectief iets groeien en bloeien! We nemen uitgebreider de tijd om ons avondmaal klaar te maken en we proberen nieuwe recepten uit. We nemen op dit moment dus meer tijd om samen te genieten van de kleine dingen in het leven.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Het is me vooral opgevallen hoe belangrijk sociale contacten en sociale activiteiten zijn voor mij. Ik ga die ontmoetingen met familie en vrienden meer koesteren.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik ga zeker proberen om meer te genieten van de kleinere dingen in het leven waar ik anders te weinig bij stilsta. Leven in het hier en nu geeft een zekere gemoedsrust. Ik sta ook meer stil bij hoe we de natuurlijke rijkdommen van onze planeet op de proef stellen. Doordat ik nu de tijd heb om bewuster inkopen te doen en meer milieuvriendelijk te leven, ga ik ook in de toekomst proberen deze kleine groene veranderingen vol te houden.

Sophie (32): 'Mijn nieuwe dagelijkse rituelen zorgen voor een betere levenskwaliteit'

Thuissituatie Ik woon samen met mijn dochter (5) bij een bevriend koppel. Isa is deeltijds bij ons. De andere helft van de tijd woont ze bij haar papa. Iedereen heeft een eigen slaapkamer, verder delen we alles. Er is een geen tuin, maar wel een buitenruimte. We wonen op nog geen 500 meter van het Gentse Natuurreservaat De Bourgoyen.

Werksituatie Ik werk voltijds als beleidsmedewerker voor Groen in Gent. Sinds de lockdown gebeurt dat thuis. Een kind van vijf jaar houdt echter zich geen hele dag zelfstandig bezig, dus op dagen dat Isa thuis is, wissel ik werkblokken af met tijd dat ik met haar doorbreng. Soms lukt dat goed. Soms iets minder.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? In theorie wel (privé en werk lopen continu door elkaar, de yogalessen zijn weggevallen, ik kook veel meer thuis, er zijn geen familiefeesten meer,...), maar toch voelt het niet zo.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Ik ben iemand die behoorlijk chaotisch in het leven staat en toch heb ik nu meer dan ooit nood aan dagelijkse rituelen. Zo kleed ik me iedere dag aan, ook tijdens vakantiedagen, terwijl ik anders samen met Isa een heel weekend lang in pyjama durf rondlopen. Twee dagen voor de start van de lockdown heb ik een dagboek gekocht. Daar schrijf ik nu dagelijks een aantal lijnen in voor het slapengaan. Ik hoop dat mijn nieuwe kleine dagelijkse rituelen in deze periode genoeg ingebakken geraken om ze vol te houden, want ik ben ervan overtuigd dat ze mijn levenskwaliteit positief beïnvloeden.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Na mijn scheiding zat ik een tijdje thuis. Ik had die tijd toen nodig om alles opnieuw vorm te geven. Het voelde toen als een 'persoonlijke lockdown', terwijl de rest van de wereld intussen gewoon bleef draaien. Die periode toen heeft ervoor gezorgd dat ik nu de fundamenten heb om in lockdown best veerkrachtig te zijn. Deze situatie maakt me hoe dan ook extra dankbaar voor mijn thuissituatie. Dat ik vrienden heb die zelfs in deze periode het samenleven op een aangename manier laten verlopen, is echt een ongelooflijk en uniek cadeau!

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Ik wil bewust niét gewoon terugkeren naar hoe het hiervoor was. Een of twee dagen vast per week van thuis werken zal volgens mij zeker iets zijn dat kan voortgezet worden. Ik zou me ook graag meer verdiepen in het geven van thuisonderwijs. Ik merk dat ik heel erg geniet van de 'educatieve momenten' samen met mijn dochter.

Een Spaanse vrouw steekt haar neus buiten © Getty

Bie (37): 'Ik ga iedere dag naar de natuur blijven trekken en me erdoor laten inspireren'

Thuissituatie Alleenstaande, in een studio met een zonnig terras.

Werksituatie Ik werk dagelijks aan mijn start-up rond duurzame mode, B.Right. Dat deed ik de laatste jaren al vanuit mijn huis, maar sinds januari was ik begonnen in een co-working plek. Deze situatie katapulteert me dus even terug in de tijd.

Is jouw leven erg veranderd tijdens de lockdown? Ik werk al een tijdje gepassioneerd aan mijn project, waardoor mijn sociale activiteiten regelmatig op een lager pitje stonden. Voor B.Right zijn al mijn activiteiten geannuleerd, maar ik ben toch nog altijd heel druk bezig. Dat heet dan passie zeker? Gelukkig doen mijn zussen nu centraal de boodschappen voor heel het gezin dus ik heb eigenlijk veel minder huishoudelijk werk.

Heb je de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ontwikkeld? Ik trek veel meer de natuur in. Ik ben zelfs al één keer voor 7 uur 's ochtends naar het park gegaan, voor de grote drukte. Zalig om het zo te zien ontwaken. Met B.Right speel ik door corona via sociale media meer in op bewustzijn als sleutel naar duurzaamheid.

Is er iets wat je hebt geleerd tijdens deze periode? Ik heb nog eens ingezien hoeveel inspiratie ik kan halen uit de natuur. Dat ga ik ook in de toekomst onthouden. Daarnaast vind ik het heel mooi om te zien hoe er in moeilijke situaties toch veel schoons kan ontstaan. Vrijwilligerplatformen boomen en mensen blijken in staat zich aan te passen. Dat stemt me erg hoopvol. Verandering is mogelijk: een mooie les om de klimaatuitdagingen aan te gaan.

Pik je de draad gewoon weer op na de lockdown? Mijn dankbaarheid voor de fantastische mensen waarmee ik omringd wordt is alleen maar gegroeid. Ik wil hier naar de toekomst toe toch wat meer aandacht voor hebben. En dan zijn er natuurlijk nog alle nieuwe projecten die aan het opborrelen zijn, omdat ik nu meer tijd heb om op lange termijn te denken.

