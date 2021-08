Wandelen met een thematische podcast in de oren kan een ideale manier zijn om op een laagdrempelige en ontspannende manier bij te leren. Wij trokken naar Hasselt voor een rondleiding van enkele bekende Limburgse muziekfanaten en naar Gent en Antwerpen, waar we ons lieten gidsen door de architectuurpodcast van Immodôme.

MuziekTour in Hasselt

Wat? Deze gratis wandeling gidst je langs de muzikale ankerpunten in de Limburgse hoofdstad. De nadruk ligt dus niet zozeer op architectuur of geschiedenis, wel op de boeiende muziekscène van vroeger en nu. Bekende stemmen als Stijn Meuris, Ilse Liebens en Chibi Ichigo laten je in vijftien korte filmpjes kennismaken met het muzikale DNA van de stad.

Voor wie? De filmpjes zijn heel divers en kunnen zowel jong als oud bekoren. Een interesse in muziek is natuurlijk mooi meegenomen, maar geen vereiste. Onderweg stop je bij concertzalen en standbeelden, maar net zo goed voor platenwinkels en cafés. Wie tussendoor ook z'n biercultuur wil bijschaven, heeft daar dus alle gelegenheid toe.

Hoe werkt het? Via de website van Muziek Tour Hasselt kan je een routeplan downloaden. Als je liever werkt met een papieren plannetje, kan je dat afhalen op het kantoor van Visit Hasselt. Op het kaartje staan vijftien herkenningspunten met adres. Zodra je dat gevonden hebt, ga je op zoek naar een paarse QR-code die je naar het bijbehorende filmpje leidt. Omdat zowel mijn kompaan als ikzelf geen held zijn in kaartlezen, voegen wij alle adressen in op Google Maps. Een opgeladen smartphone en een goede internetconnectie zijn twee onmisbare elementen.

De paarse bordjes die verspreid zijn in de stad © GF

Hoe lang duurt het? IJverige wandelaars kunnen dit traject op een tweetal uur voltooien, maar ik zou me hier gerust een volledige dag mee kunnen amuseren. Sommige punten liggen dicht bij elkaar en kan je in snel tempo afvinken, voor anderen moet je toch een stukje verder wandelen of goed zoeken. Ik doe het traject op een zondag, maar dat is zonde: een plaat als souvenir uit een van de platenwinkels onderweg was fijn geweest. Idealiter neem je ook je tijd om in die legendarische muziekcafés de sfeer op te snuiven bij een koffie of een biertje.

De ervaring? Als Limburger is Hasselt zeker geen onbekende stad voor mij, maar het is wel de eerste keer dat ik er als toerist rondloop en de stad dus met heel andere ogen bekijk. Onderweg is het afwisseling troef. Je passeert langs kleurrijke graffiti, door het gezellige stadscentrum, langs het skatepark en de kanaalzone. Elke plek ademt toch weer net een andere sfeer uit, dus het is aanlokkelijk om er ook na het scannen van het bordje wat langer te blijven plakken. Ik zou wandelaars ook zeker aanmoedigen om af en toe van de route af te wijken en de kerk of expo's die je kruist binnen te stappen.

Soms is het wat zoeken naar de bordjes met de QR-codes. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet elk bordje heb kunnen traceren. Een rondvraag bij de lokale bevolking naar bepaalde locaties bracht ook niet meteen heil. De filmpjes zelf zijn heel tof gemaakt. Ze duren iets langer dan twee minuten en zijn erg gevarieerd: geen enkel muziekgenre wordt gediscrimineerd. Vooraf had ik geen flauw idee dat Hasselt - en Limburg in bredere zin - op muzikaal vlak zo veel in z'n mars heeft. Ik voel ergens toch een soort retroactieve trots opwellen over m'n eigen herkomst. De getuigen in de filmpjes zijn trouwens ook erg goed gecast en doseren de info zo zorgvuldig dat je die ook met een oververhit of oververmoeid brein nog kan opslaan. Een aanrader voor zowel sportieve toeristen als voor locals die de stad eens vanuit een andere hoek willen bekijken.

Meer info via muziektourhasselt.be

. © GF

Architectuurwandelingen van Immodôme

Wat? Gratis podcast-reeks van het vastgoedkantoor Immodôme met gegidste architectuurwandelingen. Wandel mee langs verschillende wijken en ontdek de verhalen achter bijzondere gebouwen. De podcast wordt aaneengepraat door journalist en auteur Magali Elali. De informatie over de wijk en de gebouwen krijg je in iedere podcast van een expert ter plaatse.

Voor wie? De podcast is heel toegankelijk. Een aanrader voor iedereen die houdt van architectuur en graag wegdroomt bij mooie huizen. Een goede manier om aan je stappen van de dag te komen en iets bij te leren over de architectuur van bepaalde stadswijken. Even interessant voor locals als voor toeristen.

Hoe werkt het? Op de website van Immodôme vind je de verschillende podcasts netjes op een rijtje. Je kiest er een uit, klikt op play en vertrekt op wandeling. De kaart is raadpleegbaar op de website, maar kan je ook op voorhand printen en meenemen. De verschillende stops worden op de kaart aangeduid met een letter. Als je alleen op stap bent, raad ik aan de route al eens goed te bekijken zodat je niet verloren loopt en staat te sukkelen met je telefoon. Met twee of meer op stap? Stel een leider aan die instaat voor de route.

Hoe lang duurt het? De podcastafleveringen verschillen van lengte. Sommigen duren twintig minuten, andere meer dan veertig. Trek telkens wat extra tijd uit, zodat je rustig van de ene woning naar de andere kunt wandelen en de podcast kunt pauzeren tijdens de verplaatsing.

ANTWERPEN

Zurenborg Antwerpen © LP

Zurenborg

Vlakbij het station van Berchem bevindt zich de wijk Zurenborg. Je hoort weleens dat Vlaanderen bekend staat om z'n kakofonie aan bouwstijlen en dat is ook hier niet anders. Het goede nieuws: deze bouwstijlen mogen dan wel erg divers zijn, ze stralen allemaal grandeur uit. Gids Alex Elaut neemt je op sleeptouw doorheen de mooie straten langs gebouwen in de stijl van art deco, neogotiek en neoclassicisme. In de tweede helft van de negentiende eeuw creëerde een bouwmaatschappij deze nieuwe woonwijk, die voldeed aan de eisen van de burgerij, die rustig en net wilde wonen.

De wandeling start op de Dageraadplaats, waar je ook terecht kunt voor een hapje of drankje. Een pauze nodig tussendoor? Ook in de straten rond de Dageraadplaats zijn er genoeg koffiebars en cafés om de benen te laten rusten.

Tijdens deze wandeling leer je waar de naam 'Zurenborg' vandaan komt en wat hippies met deze chique wijk te maken hebben. Uiteraard passeer je ook langs de Cogels-Osylei, die Alex Elaut erg gepast de operettestraat van de buurt noemt.

Zurenborg Antwerpen © LP

Tentoonstellingswijk

Tentoonstellingswijk Antwerpen: Huis Guiette van Le Corbusier © LP

In de Antwerpse Tentoonstellingswijk wandel je langs architecturale meesterwerken uit het interbellum en de jaren vijftig en zestig. De wijk wordt ook wel eens de speeltuin voor modernistische architectuur genoemd. Er staan parels van beroemde namen zoals Le Corbusier, Eduard Van Steenbergen, Leon Stijnen, Huib Hoste en Renaat Braem.

Gids Alex Elaut licht toe hoe je kunt zien dat de architecten uit die periode 'lucht, licht en ruimte' hoog in het vaandel droegen. Ook leer je waar de naam van de wijk vandaan komt en kom je te weten in welk huis modeontwerpster Ann Demeulemeester gewoond heeft. Let op: het is een echte woonwijk, dus voor horeca zal je richting Wilrijk, het Antwerpse Zuid of Berchem moeten trekken.

Tentoonstellingswijk Antwerpen © LP

GENT

Stationsbuurt

Meestal denk je bij 'stationsbuurt' aan een ietwat groezelige, gure wijk. De straten rondom het Sint-Pietersstation in Gent zijn echter andere koek. De wijk werd aangelegd tussen 1890 en 1914, tussen het station en het Citadelpark. Dat de straatnamen vernoemd zijn naar de koninklijke familie geeft al weg dat de wijk bestemd was voor de gegoede burgerij. Ook de voortuintjes zijn tekenen van rijkdom. Dankzij de uitleg van gids Eugeen Roegiest zal je plots allerlei details op gevels en smeedwerk van naderbij gaan bewonderen en leren herkennen. Deze wandeling is ideaal voor liefhebbers van art deco en art nouveau.

Stationswijk Gent © LP

Miljoenenkwartier

Miljoenenkwartier Gent © LP

Ook het Miljoenenkwartier bevindt zich in de buurt van het Gentse Sint-Pietersstation. Deze residentiële wijk werd tijdens het interbellum ontwikkeld op het terrein van de Wereldtentoonstelling van 1913 en staat tjokvol villa's. De gebouwen werden opgetrokken in verschillende stijlen en ontworpen door een reeks bekende Gentse architecten uit die periode. Je wandelt langs een mix van modernisme, art deco en traditionalisme. Trek gemakkelijke - maar niet te sjofele - schoenen aan om te flaneren in deze chique wijk. Eugeen Roegiest geeft tijdens deze wandeling niet alleen heel wat geschiedenis mee, maar vertelt ook welke materialen en vormen weggeven om welke bouwstijl en vormentaal het gaat.

Miljoenenkwartier Gent © LP

