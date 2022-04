De tweede editie van het Leuvens klimaatfestival Warm Alarm is donderdag van start gegaan. Op het programma van het vierdaags festival staan onder meer voorstellingen, expo's en workshops, allemaal met als doel het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen.

Net als vorig jaar kleuren gebouwen in Leuven een oranje lijn op hun gevels op twee meter hoogte. Die symboliseert de de dreigende stijgende zeespiegel. 'Leuven kleurt oranje en dat is ontzettend mooi om te zien', vindt Leuvens schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). 'Het is belangrijk dat we met de stad een draagvlak reëren voor de klimaattransitie. Ik ben dan ook bijzonder trots dat cultuur de motor van die transitie kan zijn.'

Het idee van de oranje lijn is gebaseerd op een campagne van geograaf en leraar Koen Meirlaen, die donderdagavond een lezing geeft in Leuven. Verder is er ook een klimaatsafari, waarbij deelnemers op zoek gaan naar initiatieven in de deelgemeenten van Leuven om klimaatverandering tegen te gaan, kunnen deelnemers leren hoe ze natuurlijke zeep maken en is er het concert Zondvloed van Harmonie Volharding. Journalist Tine Hens stelt haar recentste boek voor, waarbij ze argumenten van klimaatontkenners fileert. Voorts staan er ook wandelingen, expo's en workshops op de planning.

Het volledige programma is terug te vinden op www.warmalarm.be.

