Tussen feit en fictie: Charlotte Van den Broeck bundelt verhalen over zelfdoding bij architecten

Een brug die instort of een scheve toren: als een architect een fout maakt, heeft dat soms grote gevolgen. Ook voor de architecten zelf. Soms is het de druppel die de emmer doet overlopen en beslissen ze om uit het leven te stappen. In haar essays in het boek 'Waagstukken' behandelt dichteres Charlotte Van den Broeck deze materie, tussen feit en fictie.

De opera in Wenen: architect Eduard van der Nüll beroofde zichzelf van het leven

Suïcide en architecten, is dat eigenlijk een gekend probleem? Prof. dr. Gwendolyn Portzky, dé autoriteit op vlak van suïcidepreventie is voorzichtig met dat soort uitspraken: 'In Vlaanderen hebben we weinig gegevens over het beroep van mensen die uit het leven stappen omdat dit niet op het overlijdenscertificaat staat.' Uit een Amerikaans onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention van 2016 blijkt echter wel dat architecten samen met ingenieurs op de vijfde plaats staan van beroepen die het meest vatbaar zijn voor zelfdoding.

