Afrikaanse moeders ondervinden nog steeds heel wat problemen tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Om daar de aandacht op te vestigen, organiseert de ngo Memisa binnenkort opnieuw een fotoshoot voor mama's en hun kinderen.

Altijd al gedroomd van een professionele foto met je kroost, maar is het er nog nooit van gekomen? Grijp dan nu je kans en zak op 21, 22, 28 of 29 maart af naar de Mama's voor het leven-fotoshoot van Memisa. Daarmee doe je niet alleen jezelf een plezier, je toont er ook je solidariteit met moeders aan de andere kant van de wereld mee.

Wereldwijd sterven immers nog steeds 830 vrouwen per dag aan de gevolgen van hun zwangerschap of bevalling. Vaak gaat het om complicaties die vermeden hadden kunnen worden door een goede medische begeleiding. Mama's voor het leven wil dat cijfer naar omlaag en jij kan daarbij helpen door jezelf en je nageslacht te laten vereeuwigen.

Dat werkt zo: op mamasvoorhetleven.be kies je een gewenste locatie en tijdstip en doe je een gift naar keuze. Je hebt keuze tussen vier data en locaties. Daar wacht fotograaf Géraldine Jacques je op en hoef jij alleen nog maar je meest fotogenieke kant boven te halen.

Brussel: 21-22 maart in Studio 254 Forest (Vorstse Steenweg 254, Sint-Gillis)

Luik: 28 maart in Happy Studio (Rue de l'Industrie 40b, Tilleur)

Gent: 29 maart in Lofstudio (Vogelhoekstraat 85, Gent)

