Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: een die je wellicht eerder al eens gehoord hebt, maar misschien nog steeds niet deed.

Bewegen en fit zijn is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid, ook je mentaal welzijn is erbij gebaat. Wanneer je beweegt, komen er allerlei stressbestrijdende stoffen vrij, worden je hersenen beter doorbloed en trek je uit je hoofd, in je lijf. Dat effect krijg je niet alleen wanneer je aan het trainen bent voor een triatlon, maar kan je sneller bereiken dan je denkt.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om elke dag dertig minuten te bewegen aan een matige intensiviteit, wat je doet wanneer je klusjes doet in huis, een wandeling maakt richting de bakker of de auto wast. Daarnaast zou je nog eens drie keer per week twintig minuten intensief moeten bewegen. Dat hoeft volgens de WHO nog steeds niet gelijk te staan aan echt 'sporten', want het is al voldoende wanneer je hartslag wat naar omhoog gaat en je begint te zweten. Met andere woorden: je bent al in deze categorie aan het bewegen wanneer je je kinderen 's ochtends weer eens pas op het nippertje naar school brengt.

Je hoéft dus niet echt te sporten en hebt geen trainingsschema's nodig om (mentaal) gezond te zijn. Als je toch voor het zwaardere fysieke werk wil gaan, raden experts aan om dat zeker goed op te bouwen. Het is nooit een goed idee om te snel te veel te eisen van je lichaam, zelfs al voel je tijdens het sporten dat je niet buiten adem bent. Wanneer je lichaam het niet gewoon is te sporten, is het immers vatbaar voor blessures. En dat zou al je enthousiasme wel eens kunnen fnuiken, nog voor je goed en wel begonnen bent.

Het duurt een zestal weken om je een nieuwe gewoonte eigen te maken. Even doorbijten dus, en dan de vruchten plukken. In de buitenlucht bewegen mag bovendien in gezelschap, dus maak er gerust een gedeeld leed/genot van.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

