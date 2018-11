Tijdelijke shop Ecover inspireert: is statiegeld de oplossing voor zwerfvuil?

Wist je dat plastic flesjes en blikjes momenteel verantwoordelijk zijn voor veertig procent van het totale volume van zwerfafval? Ecover wil dit probleem aankaarten door statiegeld hoog op de agenda te plaatsen. Het schoonmaakmerk vindt het jammer dat een statiegeldsysteem als gedeeltelijke oplossing er (voorlopig) nog niet is omdat de Belgische regering de beslissing blijft uitstellen.

Tussen 15 en 17 november kan je in de statiegeld store hartje Antwerpen lege PET-flessen inleveren, de 'Trash to Treasure' expo bezoeken, deelnemen aan een upcycling workshop en gaan luisteren naar het 'Let's Talk Rubbish' debat van Club Content.

In hun tijdelijke winkel introduceert Ecover als eerste in België statiegeld op plastic. In ruil voor jouw PET-fles krijg je een euro en een fles Ecover afwasmiddel, gemaakt van honderd procent gerecycleerd plastic en honderd procent recycleerbaar. Zo krijgt plastic een financiële waarde. Vervolgens kies je of je het geld bijhoudt, of het doneert aan de Statiegeldalliantie, een organisatie die hard werkt om het statiegeldsysteem in België en Nederland te implementeren.

Tom Domen, Innovatie Manager van Ecover, licht toe: 'Als je wilt dat plastic niet als afval wordt beschouwd, moet je er waarde aan geven, zoals met statiegeld. Met deze tijdelijke store willen we een sterk statement maken naar de consument, producent én de overheid. We roepen iedereen op hun PET-flessen te komen inleveren om zo te bewijzen dat statiegeld inderdaad werkt, zoals andere landen al ruimschoots hebben bewezen.'