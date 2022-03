Als zelfstandige vroedvrouwen een bevalling begeleiden, worden baby's vaker vanuit een verticale positie geboren, vaker in bad geboren en is er minder sprake van inknippen of inscheuren. Dat blijkt uit het eerste jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg.

In 2020 registreerden 30 vroedvrouwenpraktijken met 110 zelfstandige vroedvrouwen in Vlaanderen en Brussel hoeveel bevallingen zij autonoom begeleidden en hoe die verliepen. In totaal ging het in 2020 om 960 bevallingen: 631 hiervan vonden thuis plaats, 254 in een ziekenhuis, 71 in een geboortehuis en 4 vonden onderweg plaats. Belangrijkste conclusie: bij gezonde vrouwen met een laagrisico zwangerschap leidt vroedvrouwgeleide zorg tot een grotere kans op een vaginale bevalling en tot minder ingrepen.

Zelfstandige vroedvrouwen begeleiden laagrisico zwangerschappen: dat betekent dat het om zwangerschappen gaat die normaal verlopen. Bij vroedvrouwgeleide zorg staat de fysiologie van het geboorteproces centraal, evenals de mentale en fysieke bewegingsvrijheid van de zwangere vrouw.

Vrouwen die met een zelfstandige vroedvrouw bevallen, doen dat in 76 procent van de gevallen in een verticale houding. In de helft van deze gevallen gaat het om een houding op handen en knieën, maar hurken, staan of op een baarkruk zijn ook opties. Slechts 2 procent beviel in de klassieke rugligging met beensteunen, ofwel de meest pijnlijke houding, waarbij de zwaartekracht het minst kan helpen.

Maatwerk

Het aandeel vroedvrouwgeleide zorg in Vlaanderen en Brussel is echter klein in relatie tot het totale aantal bevallingen: ruw geschat zo'n 1,65 procent. De sector pleit voor een toekomstig zorgmodel waarbinnen vrouwen volwaardig en onbelemmerd de keuze kunnen maken voor hun zorgverlener en de plaats van hun bevalling. Zorg op maat van de zwangere vrouw en haar gezin zou een evidentie moeten zijn, luidt het.

