Pattie Maes, computerwetenschapper: 'De slimste zijn is niet het belangrijkste in het leven'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Pattie Maes (58) woont sinds 1989 in de Verenigde Staten, waar ze professor is aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Als topwetenschapper won ze vorig jaar de Insead Innovator Prize en adviseert ze de overheid over artificiële intelligentie.

© Foto Wouter Van Vaerenbergh, met dank aan het Atomium

Mijn geluk is dat ik durf te springen. Toen het MIT me na mijn doctoraat aan de VUB voorstelde om visiting professor te worden, heb ik geen moment getwijfeld. Verhuizen, jong en onervaren zijn, de eerste vrouw in mijn onderzoeksgroep bovendien - ik was nergens bang voor. Maar de slimste zijn is niet het belangrijkste in het leven: om iets mee te maken moet je soms een beetje naïef zijn en erop vertrouwen dat alles goed komt.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×