Corona stak in mei een stokje voor de jaarlijkse Belgian Pride en ook het uitgestelde Queer Arts Festival in augustus zal helaas niet doorgaan. Deze alternatieven helpen je alsnog de boodschap beter te ontdekken.

1. De expo

In het Antwerpse M HKA bracht kunstenaar Philip Huyghe verscheidene collega's samen om aan de allereerste LGBTQ+-tentoonstelling in ons land te timmeren. Je ontdekt er in een inclusieve expositie met werk van onder anderen Stef Van Looveren, Marijke De Roover en Carla Arocha & Stéphane Schraenen waarom de diverse samenleving een kracht is.

TOGETHER., nog tot 6 september, muhka.be

2. De podcast

Biseksualiteit bestaat niet en de Pride is niet meer dan een uit de hand gelopen feestje. In de podcastreeks Scheef bekeken buigen De Standaard-journalist Max De Moor en ex-journalist Tim Devriese zich samen met hun gasten over de meest hardnekkige queer clichés, met de nodige humor en smakelijke verhalen.

Scheef bekeken, te beluisteren via Spotify en iTunes

3. Het boek

2020 moest eigenlijk een extra groot feestjaar worden. In januari werd in New York de vijftigste verjaardag van de Pride gevierd, een optocht die op poten werd gezet na de befaamde Stonewall-rellen in juni 1969. Na jaren van getreiter en geweld door de Metropolitan Police besloten leden uit de Amerikaanse LGBTQ+-gemeenschap terug te vechten. De New York Times stelde naar aanleiding van dit jubileumjaar een fotoboek samen met Pride-beelden uit de voorbije vijf decennia. Over een mars voor gelijke rechten, vrijheid en het recht om lief te hebben.

Pride: 50 Years of Parades and Protests (25 dollar), store.nytimes.com

