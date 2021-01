Jonge ouders in Bangladesh hadden tot voor kort nog vaak een voorkeur voor zonen. Daar blijkt nu verandering in te komen. Vooral in regio's waar vrouwen gemakkelijk werk vinden, zijn meisjesbaby's steeds vaker welkom.

Onderzoekers van de Universiteit van Kent tonen aan in een paper dat in Bangladesh de voorkeur voor zonen afneemt. Het feit dat meisjes vandaag ook vaker een opleiding genieten en meer kans hebben op een baan, is een belangrijke reden, stellen de onderzoekers.

Genderbalans

De voorkeur voor een zoon of dochter is tegenwoordig bijna identiek in Bangladesh, een land met meer dan 160 miljoen inwoners. Ouders die een eerste kind verwachten hebben tegenwoordig minder vaak de voorkeur voor een zoon. Als ze al een zoon hebben, verlangen ze voor een tweede vaker een meisje. Ouders die al een dochter hebben, geven wel vaker aan naar een zoon uit te kijken.

Genderbalans voor het kroost is volgens de studie wel het sterkst bij vrouwen die zelf de middelbare school hebben afgemaakt en in een regio wonen waar betaald werk voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld in de textielsector, gemakkelijk te vinden is. Genderbalans bleek ook meer gewenst onder vrouwen van wie de schoonmoeder mee onder hetzelfde dak woont.

Demografische gevolgen

De voorkeur voor jongens heeft lange tijd ernstige economische en demografische gevolgen gehad in Bangladesh. Meisjesbaby's werden vaker geaborteerd, stierven vaker op jonge leeftijd en kregen vaak minder borstvoeding en ander kwalitatief voedsel dan hun broertjes. Het land heeft hierdoor een lange periode gekampt met een tekort aan vrouwen in de huwbare leeftijd.

De onderzoekers wijzen wel nog op één opmerkelijk verschil inzake de geslachtsvoorkeur voor kinderen: als ouders al twee dochters hebben, verlangen ze vaker naar een derde kind. Bij ouders die al twee zoontjes hebben, is het verlangen naar een extra kind veel kleiner.

