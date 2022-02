Collecti.e.f 8 maars roept opnieuw op tot een nationale vrouwenstaking op 8 maart, de internationale dag voor de rechten van de vrouw. Het is al het vierde jaar op rij dat het collectief vrouwen oproept het werk neer te leggen en op straat te komen voor hun rechten.

Bedoeling van de staking is de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die vrouwen spelen in het draaiende houden van de samenleving en te protesteren tegen de groeiende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Volgens het collectief neemt die structurele ongelijkheid enkel maar toe. De pandemie raakt de vrouwen immers hard, klinkt het. 'Wanneer klassen en crèches sluiten bijvoorbeeld, dan komt de opvang van de kinderen bij het gezin én nog vaak bij vrouwen terecht. Dat bleek de voorbije twee jaar duidelijk. Wij voeren op 8 maart daarom ook actie voor een sterke collectieve dienstverlening'. Het collectief roept ook op te staken tegen het vele geweld op vrouwen. 'De getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn niet meer uit de media weg te slaan. Het aantal femicides blijft hoog', aldus Collecti.e.f 8 maars.

Concreet worden vrouwen opgeroepen om op 8 maart te staken en op straat te komen. Vrouwen wordt gevraagd het werk te onderbreken, de huishoudelijke- en zorgtaken links te laten liggen, de lessen te onderbreken of niet te consumeren. Symbolisch actievoeren kan ook, door een paars lint te dragen of een keukenschort aan het raam te hangen.

Bedoeling van de staking is de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die vrouwen spelen in het draaiende houden van de samenleving en te protesteren tegen de groeiende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Volgens het collectief neemt die structurele ongelijkheid enkel maar toe. De pandemie raakt de vrouwen immers hard, klinkt het. 'Wanneer klassen en crèches sluiten bijvoorbeeld, dan komt de opvang van de kinderen bij het gezin én nog vaak bij vrouwen terecht. Dat bleek de voorbije twee jaar duidelijk. Wij voeren op 8 maart daarom ook actie voor een sterke collectieve dienstverlening'. Het collectief roept ook op te staken tegen het vele geweld op vrouwen. 'De getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn niet meer uit de media weg te slaan. Het aantal femicides blijft hoog', aldus Collecti.e.f 8 maars. Concreet worden vrouwen opgeroepen om op 8 maart te staken en op straat te komen. Vrouwen wordt gevraagd het werk te onderbreken, de huishoudelijke- en zorgtaken links te laten liggen, de lessen te onderbreken of niet te consumeren. Symbolisch actievoeren kan ook, door een paars lint te dragen of een keukenschort aan het raam te hangen.