Opnieuw in de luiers: kan een liefdesbaby de lijm zijn van een nieuw samengesteld gezin?

Is een baby de lijm die een nieuw samengesteld gezin bij elkaar brengt of net een bom die alles op z'n grondvesten doet daveren? Misschien is het wel een beetje van de twee. "Ik vroeg me af of we wel hecht genoeg waren om aan een kind te beginnen."

© ILLUSTRATIES KORNEEL DETAILLEUR