Tijdens de Internationale week tegen straatintimidatie, die plaatsvindt van 4 tot 10 april, lanceert de Franstalige vzw Touche pas à ma Pote haar Nederlandstalige tegenhanger Blijf van mijn Lijf. Via trainingen wil de organisatie iedereen leren hoe te reageren tegen straatintimidatie.

Reageren op seksuele intimidatie in de openbare ruimte is essentieel, blijkt uit cijfers van internationaal onderzoek uitgevoerd in vijftien landen. Liefst 79 procent van de respondenten gaf aan dat hun situatie verbeterde als een omstaander ingreep. Toch weet ongeveer 86 procent van de respondenten eigenlijk niet hoe te reageren en zou 33 procent wel willen reageren als ze wisten op welke manier.

Touche pas à ma Pote lanceert deze week haar Nederlandstalige tegenhanger Blijf van mijn Lijf om ook in Nederlandstalig België actie te voeren. Sinds haar oprichting in 2012 door Béa Ercolini heeft de Franstalige vzw bewustmakingscampagnes gelanceerd, spreekt ze zich regelmatig uit in de pers en heeft ze al meer dan 17.000 leerlingen en studenten gesensibiliseerd rond het probleem van straatintimidatie. Dit gebeurde hoofdzakelijk in Brussel en Wallonië.

Trainingen

Het eerste actiepunt van Blijf van mijn Lijf zijn gratis digitale StandUP-trainingen. Stand-UP is een internationaal initiatief van L'Oréal Paris, waarbij ze samenwerken met lokale vzw's om de trainingen uit te rollen. De vzw maakt zich sterk dat iedereen via deze trainingen kan leren hoe te reageren op seksuele intimidatie, als slachtoffer of omstaander.

Documentairemaakster Sofie Peeters, bekend van 'Femme de la Rue', leidt mee dit initiatief. Deze documentaire zette tien jaar geleden de problematiek van straatintimidatie op de maatschappelijke agenda. Inschrijven kan via blijfvanmijnlijf.be.

Reageren op seksuele intimidatie in de openbare ruimte is essentieel, blijkt uit cijfers van internationaal onderzoek uitgevoerd in vijftien landen. Liefst 79 procent van de respondenten gaf aan dat hun situatie verbeterde als een omstaander ingreep. Toch weet ongeveer 86 procent van de respondenten eigenlijk niet hoe te reageren en zou 33 procent wel willen reageren als ze wisten op welke manier. Touche pas à ma Pote lanceert deze week haar Nederlandstalige tegenhanger Blijf van mijn Lijf om ook in Nederlandstalig België actie te voeren. Sinds haar oprichting in 2012 door Béa Ercolini heeft de Franstalige vzw bewustmakingscampagnes gelanceerd, spreekt ze zich regelmatig uit in de pers en heeft ze al meer dan 17.000 leerlingen en studenten gesensibiliseerd rond het probleem van straatintimidatie. Dit gebeurde hoofdzakelijk in Brussel en Wallonië. Het eerste actiepunt van Blijf van mijn Lijf zijn gratis digitale StandUP-trainingen. Stand-UP is een internationaal initiatief van L'Oréal Paris, waarbij ze samenwerken met lokale vzw's om de trainingen uit te rollen. De vzw maakt zich sterk dat iedereen via deze trainingen kan leren hoe te reageren op seksuele intimidatie, als slachtoffer of omstaander. Documentairemaakster Sofie Peeters, bekend van 'Femme de la Rue', leidt mee dit initiatief. Deze documentaire zette tien jaar geleden de problematiek van straatintimidatie op de maatschappelijke agenda. Inschrijven kan via blijfvanmijnlijf.be.