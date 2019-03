Mannen over hun sterilisatie: 'Ik heb ooit mijn wijsheidstanden laten trekken, dat was veel erger'

Vijf jaar geleden waren mijn vrouw en ik 35 en werd het na twee kinderen stilaan tijd om te beslissen of we ons gezin nog wilden uitbreiden', vertelt Peter. 'Daar waren we snel uit: het was goed zo, onze kinderwens was vervuld. Anderzijds leek het ons niet verstandig om mijn vrouw tot aan de menopauze hormonale anticonceptiemiddelen te laten gebruiken. Dat deed ze al zo lang, ik vond dat het nu aan mij was om mijn verantwoordelijkheid te nemen. De keuze was snel gemaakt, zeker als je weet dat je er een gelukkigere vrouw voor in de plaats krijgt.'

