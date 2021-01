Een tuchtrechter van de Psychologencommissie is op non-actief gezet, nadat een klacht over grensoverschrijdend gedrag is binnengelopen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en bevestigt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

'Wij zijn geïnformeerd vanuit de Psychologencommissie', vertelt Lowet. 'In samenspraak met de tuchtrechter zelf is beslist de man op non-actief te zetten. De klacht moet nu verder onderzocht worden.' De klacht komt ongelegen, nadat de Psychologencommissie deze week in een mediastorm is terechtgekomen door de zaak-Kaat Bollen.

De klacht is afkomstig van de Limburgse sekswerker Sigrid Schellen. Een zestal jaar geleden was zij in behandeling geweest bij de psycholoog in kwestie voor een postnatale depressie. De psycholoog stelde toen vreemde, intieme vragen. Nadat ze in 2019 een boek uitbracht over haar sekswerk, contacteerde de man haar met de vraag om van haar diensten gebruik te maken. Dat zou een tweetal keer gebeurd zijn, aldus Het Laatste Nieuws.

Geen voorkeursbehandeling

'Dat is niet prettig natuurlijk, dat doet de beroepsgroep geen deugd', gaat Lowet verder. 'De zaak-Bollen heeft veel media-aandacht gekregen, dat heeft er misschien mee te maken dat mensen meer geneigd zijn om de stap naar een klacht te zetten als ze vinden dat dat nodig is. Maar het is zeker niet zo dat deze klacht anders behandeld zou worden, omdat het om een tuchtrechter gaat. Elke klacht wordt behandeld zoals het hoort.'

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) gaf te kennen dat hij rond de zaak-Bollen een overleg wil houden met de Psychologencommissie. 'Als beroepsgroep zijn wij niet rechtstreeks betrokken bij dat overleg. We hebben wel opgeroepen tot een sereen debat, en we zijn tevreden dat de Psychologencommissie daarmee ingestemd heeft', besluit Lowet.

