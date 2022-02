Het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut, de opvolger van Unia, krijgt een onafhankelijk meldpunt voor klachten van seksuele intimidatie. Dat meldt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld). Een en ander is vandaag de bevoegdheid van de Genderkamer, maar slachtoffers vinden de weg daar niet naartoe, aldus Somers.

Naar aanleiding van de recente verklaringen over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld, pleitte onder meer psychiater Peter Adriaenssens voor een onafhankelijk meldpunt om grensoverschrijdend gedrag op universiteiten aan te pakken. Minister Somers wijst er op dat er vandaag al een apart orgaan bestaat voor discriminatie op basis van gender.

'Deze Genderkamer heeft een dergelijk meldpunt, maar te weinig mensen weten dit, het is niet bekend genoeg.' Somers wil daarom in de toekomst 'alles bundelen in het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut. Er komt ook een laagdrempelig meldpunt voor klachten. Zo maken we een einde aan de versnippering en zorgen we ervoor dat de burger weet waar hij terechtkan.'

Deel van totaalaanpak

Het Vlaamse Mensenrechteninstituut moet bevoegd worden voor alle vormen van discriminatie, 'een verbetering want vandaag is Unia niet bevoegd voor discriminatie op basis van gender', aldus de minister. In afwachting van de oprichting van dat nieuwe Mensenrechteninstituut wil die in overleg gaan met de Genderkamer en de universiteiten om de huidige werking meer bekend te maken.

'Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om in te zetten op preventie en strafrechtelijke vervolging. Een laagdrempelig meldpunt moet deel uitmaken van een totaalaanpak', aldus nog minister Bart Somers.

Naar aanleiding van de recente verklaringen over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld, pleitte onder meer psychiater Peter Adriaenssens voor een onafhankelijk meldpunt om grensoverschrijdend gedrag op universiteiten aan te pakken. Minister Somers wijst er op dat er vandaag al een apart orgaan bestaat voor discriminatie op basis van gender. 'Deze Genderkamer heeft een dergelijk meldpunt, maar te weinig mensen weten dit, het is niet bekend genoeg.' Somers wil daarom in de toekomst 'alles bundelen in het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut. Er komt ook een laagdrempelig meldpunt voor klachten. Zo maken we een einde aan de versnippering en zorgen we ervoor dat de burger weet waar hij terechtkan.' Het Vlaamse Mensenrechteninstituut moet bevoegd worden voor alle vormen van discriminatie, 'een verbetering want vandaag is Unia niet bevoegd voor discriminatie op basis van gender', aldus de minister. In afwachting van de oprichting van dat nieuwe Mensenrechteninstituut wil die in overleg gaan met de Genderkamer en de universiteiten om de huidige werking meer bekend te maken. 'Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om in te zetten op preventie en strafrechtelijke vervolging. Een laagdrempelig meldpunt moet deel uitmaken van een totaalaanpak', aldus nog minister Bart Somers.