De onzekerheid. De eenzaamheid. De angst. We zijn het allemaal even beu. Maar we moeten er allemaal door. Daarom lanceert Weekend.be nu elke dag een concrete tip waarmee je scheurkalendergewijs je gemoed kan opkrikken.

Hier lanceren we elke dag een concrete tip die je gemakkelijk thuis kan uitvoeren. Voel je echter dat je mentale weerbaarheid zo gekelderd is dat je je draai niet meer vindt of maakt je omgeving zich zorgen over je? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer in dat geval zeker te praten over je gevoelens met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Tip tegen de coronadip: luisterend de stress te lijf Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: beluister de podcast van psycholoog Albert Sonnevelt.

Tip tegen de coronadip: geniet van groen Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: strek de benen en geef je over aan de weldadige eigenschappen van de natuur.

Tip tegen de coronadip: maak van je huis een thuis Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: zorg voor een vrolijk en warm nest.

Tip tegen de coronadip: stuur een vriendboekje via de post Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: contact houden met je vrienden en familie op een originele manier.

Tip tegen de coronadip: eerste hulp bij paniek Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: er zijn heel wat dingen die je kunt doen om een paniekaanval het hoofd te bieden.

Tip tegen de coronadip: zet een masker op Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: maak bewust tijd voor jezelf, via je huid.

Tip tegen de coronadip: geef mediteren een kans Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: tijd om wat je al weet over meditatie om te zetten in actie.

Tip tegen de coronadip: luister (de goede) muziek Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: muziek bestrijdt stress.

Tip tegen de coronadip: ga op ontdekkingstocht Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: een kleinschalige ontdekkingstocht.