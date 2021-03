'Die oude blanke mannen dienen dringend hun streven naar macht te ruilen voor een streven naar rechtvaardigheid', schrijft klimaatactiviste Anuna De Wever naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag.

Klimaatactivisme is deel van het streven naar 'global justice'. Deze broodnodige wereldwijde transitie omvat zoveel meer dan fossiele brandstoffen verbannen, het gaat evengoed over mensenrechten en meer specifiek gendergelijkheid. Er is nog een hele lange weg te gaan. De gemiddelde man in België doet nog steeds 10 uur minder huishoudelijke arbeid per week dan zijn vrouw en verdient zo'n slordige 20 procent meer dan haar. LGTBQI-personen hebben amper vaste aarde onder hun voeten hier in Europa en zijn een taboe in veel andere werelddelen. De pandemie van geweld tegen vrouwen wordt weggewimpeld als een samenloop van geïsoleerde pechmomenten en de onderliggende patriarchale machtsverhoudingen blijven buiten schot. In ons streven naar gender gelijkheid moeten we ook alle mannen en jongens aan boord krijgen. Ook op vlak van klimaat bemannen teveel blanke oude heren het wereldtoneel. Zij dienen dringend hun streven naar macht te ruilen voor een streven naar rechtvaardigheid. De vrouwenbeweging is mijn bondgenoot en ik hoop haar bondgenoot te zijn. We vechten ieder op ons eigen domein, maar hebben dezelfde horizon voor ogen.