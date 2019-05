Muzikant en sterproducer Jasper Maekelberg vindt de historische binnenstad van Gent minder interessant, zijn hart klopt des te sneller voor de volkse wijken achter de Dampoort. 'Ik voel me ook geen Gentenaar, dat gevoel zal ik nooit kunnen associëren met om het even welke stad. Maar toen ik onlangs na een maandenlange tour terug was in Gent voelde dat wel aan als thuiskomen.'

Gentenaar Jasper Maekelberg (30) is momenteel een van de grote lievelingen van de Belgische muziekscene. Met zijn eigen band Faces on TV, waarmee hij vorig jaar het veelgelaagde album Night Funeral maakte, boekt hij succes in binnen- en buitenland. Als producer en geluidsingenieur staan de artiesten in de rij om hem te boeken. Niet verwonderlijk, want het lijkt of alles wat de jonge klanktovenaar aanraakt, verandert in goud. En dat mag je gerust letterlijk nemen. Maekelberg is immers de man die verantwoordelijk is voor de sound van Goud, het grote doorbraaknummer van Bazart en het startschot van een duizelingwekkende carrière voor die groep. Maekelberg zat als producer/mixer ook achter de draaiknoppen van nummers van o.a. Tsar B, Warhaus, Warhola, Soldier's Hart, Mintzkov, Nordmann, Douglas Firs, Jef Neve en Gabriel Rios.

...