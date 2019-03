'Is veel alcohol drinken echt stoer? Hoog tijd om af te stappen van dit soort machogedrag'

Samenkomen met mannelijke vrienden eindigt nog te vaak in een ordinair drinkgelag. Deze dynamiek haalt verscholen machismo en een gedateerd maatschappijbeeld naar boven. Zijn we dan enkel toleranter geworden op papier?

Het is vrijdagavond en ik zit, zoals gewoonlijk, met vrienden op café. Niet voor het eerst bestel ik een La Trappe 'met citroentje'. Meteen volgt de opmerking. 'Man, serieus, met een citroentje? Gay!' Het is blijkbaar niet mannelijk om een fris biertje te drinken. En voor ik er erg in had werd ook mijn seksuele voorkeur bepaald door mijn drinkgedrag. Drinken heeft bij veel leeftijdsgenoten - de al even vaak verfoeide als opgehemelde millennials - nog steeds iets competitief: hoe meer je kan drinken, hoe cooler je bent. Alsof het stoer is om je lichaam de vernieling in te werken.

...