De Nederlandse schrijfster Nadia de Vries (28) was tien toen ze ongeneeslijk ziek werd. Op haar veertiende genas ze onverwachts en moest ze plots weer deelnemen aan het leven: zwemdiploma's halen, een studiekeuze maken, een job vinden. Over de verwarrende periode die volgde, schreef ze een boek. 'Hoe leef je, als je altijd bent uitgegaan van niet?'

Ik ben altijd vatbaar geweest voor ziekte. Geen griepje is mij bespaard gebleven en mijn kindertijd was bijgevolg een aaneenschakeling van bankhangen, televisiekijken en computeren. Maar op mijn tiende werd ik echt ziek. Ik werd opgenomen in het ziekenhuis met koorts en hevige pijn, en na wekenlang onderzoek luidde de diagnose: systemische mastocytose, een zeldzame auto-immuunziekte waarbij het lichaam te veel mestcellen aanmaakt. Mestcellen bevorderen normaal gezien je afweersysteem, maar bij overproductie dringen ze je organen binnen, waardoor ik hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, gewrichtspijn en keelpijn had. De oncoloog zei: 'Er bestaat een kans dat deze ziekte zich ontwikkelt tot een vorm van leukemie, waaraan je binnen de drie maanden kunt sterven.' Ineens was ik een chronisch zieke die het de rest van haar leven rustig aan moest doen en voor altijd pillen zou slikken.

...