Slachtoffers van wraakporno kunnen vanaf 1 juli terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Ook het strafwetboek rond de materie wordt aangepast.

Wraakporno is de verspreiding van seksueel expliciete beelden van een persoon, zonder zijn of haar toestemming. Deze beelden kunnen gemaakt zijn met medeweten, bijvoorbeeld in een intieme relatie, of zonder medeweten. De verspreiding gebeurt vaak met kwaadwillige bedoelingen, om het slachtoffer te kwetsen, straffen of het zwijgen op te leggen. Tienerpooiers kunnen om deze redenen wraakporno inzetten, maar het gebeurt ook in de context van partnergeweld.

De grote meerderheid van de slachtoffers van wraakporno zijn vrouwen. 'Wij zijn tevreden met deze nieuwe bevoegdheid', verklaart adjunct-directeur van het IGVM Liesbet Stevens. 'Wraakporno is een wijdverspreid probleem met zware en langdurige gevolgen voor het slachtoffer.'

Ondersteuning, advies en juridische hulp

Vanaf 1 juli wordt de wettelijke bevoegdheid van het Instituut uitgebreid, zodat het slachtoffers kan ondersteunen, met vertrouwelijk advies of door naar de rechtbank te stappen. Ook het strafwetboek wordt aangepast en bepaalt dat er strengere straffen voor de daders komen: tot 15.000 euro boete plus een celstraf.

Stevens wijst er nog op dat de bevoegdheden van het Instituut te laatste jaren steeds verder zijn uitgebreid, maar dat de middelen niet in dezelfde mate omhoog gingen. 'We hopen dat de volgende regering oog zal hebben voor deze nood zodat we onze verantwoordelijkheden goed kunnen opnemen.'

