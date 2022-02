Het parlement van Nieuw-Zeeland heeft een wet gestemd die conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee worden pogingen bedoeld om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit dwangmatig te veranderen met soms agressieve methodes.

Volgens de nieuwe wetgeving is het strafbaar om zulke praktijken uit te voeren bij minderjarigen. Overtreders kunnen tot drie jaar gevangenisstraf krijgen. Als iemand, ongeacht de leeftijd, conversietherapie ondergaat en daar fysieke of emotionele schade van ondervindt, kunnen de daders tot vijf jaar achter de tralies vliegen.

Volgens de wettekst verstaat men onder conversietherapie 'elke praktijk of volgehouden inspanningen' om iemands 'seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie te veranderen of te onderdrukken'. Men spreekt ook van bekeringstherapie of 'homogenezingen'. De praktijk kan soms extreme vormen aannemen, zoals verplicht vasten of emotionele foltering.

Burgerparticipatie

'Dit is een geweldige dag voor de regenbooggemeenschappen in Nieuw-Zeeland', zegt minister van Justitie Kris Faafoi in een reactie. 'Conversiepraktijken horen niet thuis in het moderne Nieuw-Zeeland.' Tegelijk verzekert hij geloofsgemeenschappen dat de wet niet gericht is tegen algemene religieuze principes rond seksualiteit en gender.

De wet kwam tot stand met een hoge mate van burgerparticipatie. De wetgevende commissie ontving meer dan meer dan 107.000 bijdragen van burgers, het hoogste aantal inzendingen ooit. Volgens Faafoi werd er rekening gehouden met die input, onder meer bij de definitie van conversiepraktijken.

Kiri Allan, een Nieuw-Zeelands parlementslid getuigt op Twitter over haar eigen ervaring met de praktijk: 'Toen ik 16 was, ging ik door conversietherapie (zo werd het niet genoemd, maar dat was het) via mijn kerk. Ik probeerde wanhopig het homo-zijn weg te bidden - om geaccepteerd te worden door mijn familie, gemeenschap en kerk. Mijn 'ziekte' en 'zwakte' voor verleiding waren als zonde in mijn huid gegrift.'

Volgens de nieuwe wetgeving is het strafbaar om zulke praktijken uit te voeren bij minderjarigen. Overtreders kunnen tot drie jaar gevangenisstraf krijgen. Als iemand, ongeacht de leeftijd, conversietherapie ondergaat en daar fysieke of emotionele schade van ondervindt, kunnen de daders tot vijf jaar achter de tralies vliegen.Volgens de wettekst verstaat men onder conversietherapie 'elke praktijk of volgehouden inspanningen' om iemands 'seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie te veranderen of te onderdrukken'. Men spreekt ook van bekeringstherapie of 'homogenezingen'. De praktijk kan soms extreme vormen aannemen, zoals verplicht vasten of emotionele foltering.'Dit is een geweldige dag voor de regenbooggemeenschappen in Nieuw-Zeeland', zegt minister van Justitie Kris Faafoi in een reactie. 'Conversiepraktijken horen niet thuis in het moderne Nieuw-Zeeland.' Tegelijk verzekert hij geloofsgemeenschappen dat de wet niet gericht is tegen algemene religieuze principes rond seksualiteit en gender.De wet kwam tot stand met een hoge mate van burgerparticipatie. De wetgevende commissie ontving meer dan meer dan 107.000 bijdragen van burgers, het hoogste aantal inzendingen ooit. Volgens Faafoi werd er rekening gehouden met die input, onder meer bij de definitie van conversiepraktijken.Kiri Allan, een Nieuw-Zeelands parlementslid getuigt op Twitter over haar eigen ervaring met de praktijk: 'Toen ik 16 was, ging ik door conversietherapie (zo werd het niet genoemd, maar dat was het) via mijn kerk. Ik probeerde wanhopig het homo-zijn weg te bidden - om geaccepteerd te worden door mijn familie, gemeenschap en kerk. Mijn 'ziekte' en 'zwakte' voor verleiding waren als zonde in mijn huid gegrift.'