Twintig bedrijven zijn verantwoordelijk voor 55 procent van de wereldwijde vervuiling door wegwerpplastic, van mondmaskers tot flesjes. Dat zegt het nieuwe onderzoek Plastic Waste Makers index en staat te lezen in The Guardian.

De grootste plasticvervuiler ter wereld is volgens het internationale onderzoek, waarbij onder meer de London School of Economics en het Stockholm Environment Institute betrokken waren, het olie- en gasbedrijf ExxonMobil. Dat zou jaarlijks maar liefst 5,9 miljoen ton wegwerpplastic bijdragen aan de wereldwijde afvalberg. Op de tweede plaats staat Dow, het grootste chemiebedrijf ter wereld, gevolgd door het Chinese olie- en gasbedrijf Sinopec.

De twintig grootste plasticvervuilers ter wereld dumpen volgens de analyse jaarlijks samen meer dan de helft van de 130 metrische ton 'single use' plastic die elk jaar weggeworpen wordt. Dat plastic komt niet enkel in onze oceanen, natuur en grond terecht, microplastics vervuilen ook de lucht die we inademen. Daarbij worden ze gemaakt van fossiele grondstoffen, een van de stuwende krachten achter de klimaatverandering. Slechts tien à vijftien procent van het single use plastic wereldwijd wordt gerecycleerd, maar twee procent van al het wegwerpplastic wordt gemaakt met gerecycleerde polymeren.

Dezelfde tellingen werden voor de index ook uitgevoerd op het niveau van landen. Daaruit bleek dat inwoners van Australië, met 59 kilogram single use plastic per persoon per jaar, de grootste vervuilers zijn van de wereld. De top drie wordt vervolledigd door de Verenigde Staten (53 kg), en Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk op een gedeelde derde plaats, met 44 kilogram per persoon.

