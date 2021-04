Het aantal zwangere of pas bevallen vrouwen met mentale problemen is tijdens de coronacrisis gestegen van twintig naar vijftig procent. Dat schrijft De Zondag op basis van een onderzoek van de KU Leuven bij meer dan 5.000 vrouwen.

In normale tijden lijdt tien tot twintig procent van de (toekomstige) mama's, aan psychische problemen, zoals angstgevoelens en depressie. Volgens de studie van de KU Leuven steeg dat aantal tijdens de eerste lockdown in maart vorig jaar naar een op de twee. 'De pandemie met de bijbehorende quarantainemaatregelen wogen zwaar op het privé- en beroepsleven', citeert De Zondag het rapport.

Dat beaamt Maartje Van Neygen (25), mama van de zes maanden oude Artie en een tienerpleegzoon. Zij is meter van 'van roze naar broze wolk', een nieuw project van de vzw Kinderwens ExpertiseNetwerk, die gratis begeleiding voorziet voor ouders met mentale problemen.

Na heel wat moeilijkheden en een miskraam raakte Maartje in de vorige lockdown zwanger, maar het was geen fantastiche periode. 'Ik moest platliggen om te voorkomen dat we ons baby'tje zouden verliezen en tot wel 25 keer braken per dag', zegt ze in De Zondag. 'Mijn kinderwens was zo groot en toch kon ik niet genieten van mijn zwangerschap. Hoewel ik negen maanden niet op een roze wolk zat, is dat nu wel het geval. Artie is een schat van een baby.'

Met het online hulpplatform vanrozenaarbrozewolk.be lanceert de vzw Kinderwens ExpertiseNetwerk zondag samen met enkele partners haar campagne om het taboe rond perinatale mentale klachten te doorbreken.

