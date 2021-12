Eén op de drie jongeren heeft het tijdens de coronacrisis moeilijk om professionele hulp te vragen bij psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête bij duizend jongeren van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De enquête over hun mentale welzijn werd begin september afgenomen bij 1.000 Belgische jongeren tussen 16 en 25 jaar bevraagd. Opvallend resultaat: 35 procent van de jongeren die aangeven psychische problemen hebben, vindt het moeilijk om (professionele) hulp te vragen. "Het is vooral door deze terughoudendheid, die vaak voortvloeit uit schrik voor stigmatisering, dat jongeren geen hulp zoeken en niet omdat ze niet weten waar ze hulp kunnen vinden", luidt het.

Angstgevoelens bij meisjes

Vooral het sociale leven van jongeren heeft het hard te verduren tijdens deze crisis. Zo'n 82 procent geeft aan dat de coronacrisis hun sociaal leven moeilijker maakt. Bijna de helft spreekt van heel moeilijk. En 58 procent geeft aan het mentaal lastig te hebben. Voorts blijkt dat de coronacrisis meer impact lijkt te hebben op het sociale leven en het mentale welzijn van meisjes dan van jongens. Meisjes zijn vaker angstig, voelen zich meer eenzaam, ervaren meer stress en zijn meer ongerust over hun toekomst.

Oproep voor meer laagdrempelige hulp

De ondervraagde jongeren weten ook heel goed wat ze van de Belgische overheden verwachten op vlak van geestelijke gezondheid. Zo willen ze meer aandacht voor jongeren in een kwetsbare situatie en meer toegankelijke en laagdrempeligere hulp voor jongeren met psychische problemen.

Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen is de aanpak van geestelijke gezondheid een prioriteit. Ze benadrukken onder meer dat er moet geïnvesteerd worden in de opleiding van zorgverstrekkers en dat de zorg toegankelijk en laagdrempelig moet gemaakt worden.

