De Britse overheid heeft deze week een wetswijziging voorgesteld om hymenoplastie, een ingreep om het maagdenvlies te herstellen, wettelijk te verbieden. In ons land gebeurt de ingreep wel nog, hoewel de artsen in kwestie zelf erkennen dat het bedrog is.

Maagdenvliesreconstructies komen veelal voor in conservatieve gemeenschappen waar maagdelijkheid een voorwaarde is voor het huwelijk. Het idee is dat middels de ingreep een vrouw kan slagen voor een eventuele maagdelijkheidstest, en er een grotere kans is op bloeding tijdens de huwelijksnacht. Beide zaken zijn niet wetenschappelijk onderbouwd.

Zo'n maagdelijkheidstest houdt in dat er via een indringend vaginaal onderzoek wordt gecontroleerd of het maagdenvlies intact is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er nog twintig landen waar die praktijk in stand gehouden wordt. In werkelijkheid is het onmogelijk om via een klinisch onderzoek met zekerheid vast te stellen of een persoon ooit geslachtsverkeer gehad heeft.

In principe zijn we ertegen, omdat het een bedrog is. Maar artsen doen het nog, meestal vanuit een sociale reflex, om jonge meisjes te helpen Arts Johan Van Wiemeersch

'Het is een volledige nepsituatie, reageert arts Johan Van Wiemeersch, woordvoerder van de Vlaamse vereniging voor gynaecologen (VVOG). 'Men laat de echtgenoot vermoeden dat het meisje nog maagd is terwijl dat niet kan gestaafd worden.'

Wanhoop en bedrog

Bij onze noorderburen is een maagdenvliesreconstructie niet verboden, maar de Nederlandse artsenvereniging heeft wel afgesproken om zulke ingrepen niet meer uit te voeren. In ons land adviseerde de nationale Orde der Artsen zijn leden in 2019 al om geen maagdelijkheidstesten meer uit te voeren, wegens 'Niet nuttig, niet relevant, discriminerend en het kan ervaren worden als een daad van agressie'. Hersteloperaties daarentegen kunnen wel nog.

'In principe zijn we ertegen, omdat het een bedrog is', zegt Van Wiemeersch. Concrete cijfers zijn er niet, maar het gebeurt wel degelijk nog in ons land. 'Artsen doen het meestal vanuit een sociale reflex, om jonge meisjes te helpen die geconfronteerd worden met de vrij ingewikkelde religieuze dogma's die bestaan over de maagdelijkheid', legt Van Wiemeersch uit.

De gezaghebbende gynaecoloog legt uit dat jonge vrouwen vaak met een wanhoopskreet de praktijk opzoeken eens het huwelijk nadert. Wat de VVOG betreft mag de ingreep bij wet verboden worden, 'op voorwaarde dat die jonge vrouwen niet in de kou blijven staan'.

