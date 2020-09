Journalistiek platform openDemocracy verzamelt al sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus getuigenissen over geboortezorg in tijden van pandemie. Het lijkt er immers op dat heel wat fundamentele rechten wereldwijd geschonden worden.

Geen partner mee mogen nemen in de verloskamer, de afgesproken pijnstilling niet kunnen krijgen, je baby niet bij jou mogen houden na de bevalling,... De geboortezorg loopt vandaag hier en daar spaak, en dat allemaal in naam van de gezondheidsvoorschriften. De aanwezigheid van corona vergt natuurlijk enkele inspanningen om ieders gezondheid te verzekeren, maar verschillende van de maatregelen die genomen worden in de geboortezorg zijn niet nodig en kunnen zelfs schadelijk zijn.

Getuigenissen gevraagd

Journalistiek platform openDemocracy verzamelt getuigenissen van over de hele wereld en brengt zo in kaart waar het schoentje knelt in de tak van de gezondheidszorg. Er liepen al aardig wat verhalen binnen, maar de Lage Landen blijven grotendeels een blinde vlek. Daarom lanceren de onderzoekers een oproep om de (korte) bevraging in te vullen.

Ben jij net bevallen of ken je iemands verhaal dat niet liep zoals gewenst? Werd je gescheiden van je baby? Mocht je partner niet mee? Werd er niet naar je geluisterd of werden er medische ingrepen uitgevoerd zonder dat jij daar toestemming voor had gegeven? Werd je afgeraden of tegengewerkt om borstvoeding te geven door de aanwezigheid van corona? Dan kan je beleidsmakers en toekomstige moeders helpen door jouw verhaal te delen. Het formulier kan ook anoniem ingevuld worden.

