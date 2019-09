Het gaat niet goed met de man, lees je vaak. Hij weet niet meer wat er van hem verwacht wordt, zijn klassieke kop-in-kas-en-doordoen-mentaliteit blijkt slecht voor zijn welzijn en hij wordt ook nog eens om de oren geslagen met de term 'toxic masculinity'. Arme man.

Mannen recycleren minder omdat ze bang zijn om 'verwijfd' over te komen. Nee, dit is geen grap, maar een krantenkop van begin augustus. Uit onderzoek aan de Amerikaanse Penn State University bleek dat mannen ecologisch verantwoord gedrag zoals recycleren en minder met de wagen rijden 'onmannelijk' vinden en het dus minder doen. Dan duikt al snel het begrip toxic masculinity op, een populaire benaming voor het fenomeen dat sommige aspecten van ons klassieke idee van mannelijkheid - het niet tonen van emoties, stoer en competitief zijn, agressie en risico's cultiveren - het diezelfde mannen bepaald lastig maakt. De gevolgen - zowel groot als klein - zijn duidelijk. In 2018 vroeg de Britse schrijfster Caitlin Moran op Twitter aan mannen wat ze moeilijk vinden aan man zijn. Dat mijn vrouw de dure geurkaarsen uitblaast als ze naar bed gaat, was veruit het luchtigste antwoord. Dat mannen vaak het gevoel hebben dat ze per ongeluk ingeschreven zijn in een competitie om de geweldigste man ter wereld te zijn, vond kunstenaar Phillip Harris. Dat we heel slecht zijn in het praten over waar we het moeilijk mee hebben, tweette schrijver Matt Haig. Dat laatste domineerde de duizenden antwoorden.

...