Fotoshoot 'Mama's voor het leven' tegen moedersterfte

Met deze campagne wil Memisa alle mama's in de kijker zetten. Het doel is om zoveel mogelijk moeders te verenigen voor een gezamenlijke strijd: ervoor zorgen dat alle vrouwen in goede omstandigheden kunnen bevallen. Want wereldwijd sterven er nog iedere dag 830 vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap of bevalling.

Met de opbrengst van de campagne kan de ngo nog meer investeren in haar projecten: zorg toegangelijk maken op materieel en financieel vlak, gezondheidscentra van medisch materiaal voorzien en voor essentiele geneesmiddelen zorgen. Tijdige opsporing van problemen en een goede behandeling kunnen namelijk een wereld van verschil maken.

De fotoshoot heeft als doel de liefde te vereeuwigen tussen moeders en kun kinderen. De shoot is onderdeel van een driedelige campagne. Er hangt ook nog een wedstrijd aan vast via Instagram, waarbij je twee vliegtickets naar een Europese bestemming kan winnen. Ook verkopen ze Moederdagpaketten die het leven van een mama kunnen redden.