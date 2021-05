Laurence Bemelmans van foodblog As Cooked by Ginger is dit jaar een van de veertien ambassadeurs van Mei Plasticvrij. Wij vroegen haar naar haar gouden tip: slim zijn in de winkel.

'Tijdens het boodschappen doen, kies ik altijd voor de producten in bulk waar mogelijk. Groentjes en fruit in plastic, sla ik zoveel mogelijk over. Ik gebruik geen zakjes maar weeg de producten zo af en leg ze los in mijn kar met op eentje de sticker geplakt. Nog nooit problemen mee gehad aan de kassa!

Voor mijn haar gebruik ik een shampoo bar en voor de kindjes probeer ik zoveel mogelijk te kiezen voor speelgoed in natuurlijke materialen. Het gebruik van servetten wordt tot een minimum herleid en we kiezen zoveel mogelijk voor het gebruik van theedoeken en katoenen servetten ipv keukenrol en papieren servetten. We gebruiken koffiebonen en geen cups of koffiefilters en ze worden lokaal aangekocht.

Ik volg zoveel mogelijk de seizoenen wat de voeding betreft en de weekmenu's worden zo opgesteld om verspilling te vermijden. Er wordt ten huize Ginger zeer weinig eten weg gegooid!'

