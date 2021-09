Elk jaar zet Week van de Fair Trade eerlijke handel in de kijker. De twintigste editie vindt plaats van 6 tot 16 oktober. Tijdens deze campagne kan je op verschillende plaatsen terecht voor evenementen rond dit thema. Wij selecteerden enkele boeiende activiteiten, waar je meer kunt leren over eerlijke handel.

Eerlijke mode ontdekken tijdens de M-Fair in Mechelen (10 oktober)

M-fair is een jaarlijks festival rond duurzame mode in Mechelen. Op tien oktober kan je er terecht voor debatten, panelgesprekken, workshops en een duurzame modemarkt. Er vindt ook een tweedehandsmarkt plaats, in samenwerking met de Gezinsbond, waar babymateriaal, kinderkledij en speelgoed een tweede leven krijgen. Of doe je liever aan swishing? Ruil miskopen of niet meer gedragen kledingstukken uit je kleerkast voor andere items.

Locatie: Congres- en Erfgoedcentrum Lamot

Meer info: mondiaal.mechelen.be

Wall of Fair in Borgerhout (16 en 17 oktober)

Bij BorGerHub in Borgerhout kan je terecht voor duurzame en lokale producten. Het is een laboratorium waar kunstenaars, startende ondernemers en creatievelingen aan hun ideeën sleutelen. Tijdens de Week van de Fair Trade maakt Blooom vzw er een Wall of Fair, een visuele installatie waar producenten van duurzaam textiel, kleding, decoratie en andere eerlijke of handgemaakte producten zich kunnen voorstellen. In het weekend van 16 en 17 oktober organiseren ze een daarbovenop een makersmarkt. Ook Femimain zal hier aanwezig zijn met ambachtelijke fairtradeproducten die door Marokkaanse vrouwen worden gemaakt op traditionele wijze. Vier jonge vrouwen uit Borgerhout, met Marokkaanse roots, zullen bovendien workshops aanbieden rond ambachtelijke technieken en typische Marokkaanse producten.

Honger of dorst gekregen? Bij Bar+ kan je terecht voor een lekkere koffie of lunch.

Locatie: Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout

Meer info:Borgerhub-conceptstore.com

Fair feesten in Genk (17 oktober)

2021 is een feestjaar voor stad Genk: 15 jaar FairTradeStad, 30 jaar Wereldwinkel Genk en de Oxfam-Wereldwinkel blaast 50 kaarsjes uit. Dit wordt gevierd met heel wat informatieve en sensibiliserende fair tradeactiviteiten voor verschillende doelgroepen: van een workshops slam poetry in het kader van Wereldmeisjesdag tot je toekomst laten voorspellen met Turkse fair trade koffie.

Locatie festival (gratis toegang): Nomadland - Meeuwerstraat 27 in Genk.

Meer info: genk.be/fairtrade

Mobiele koffiekar in Gent

Stad Gent lanceert tijdens de Week van de Fair Trade 'Komaf Koffie', een mobiele koffiekar die verschillende locaties aandoet om er fairtradekoffie te schenken met een glimlach en een babbel. De barista's van de mobiele koffiekar zijn enthousiaste nieuwkomers, die een professionele barista-opleiding hebben genoten en een eerlijk bakje troost schenken aan passanten.

Waar kan je de mobiele koffiekar vinden? Surf naar gentfairtrade.be voor alle informatie.

Documentaire 'Food for Change' in Herent (6 oktober)

In Herent zetten ze tijdens de Week van de Fairtrade de film 'Food for Change' van documentairemaker Benoit Bringer op het menu. De documentaire toont mensen die een alternatief voedselmodel beogen, eentje dat beter is voor de planeet, de natuur en onze gezondheid. De vertoning wordt gevolgd door een debat met Herentse voedselmakers en lokale initiatieven die werk willen maken van een eerlijk voedselsysteem.

Surf naar het Facebookevent voor meer info.

Fair fashion walk in Brugge

Als je in Brugge wil shoppen bij duurzame mode-adresjes, kan je aan de slag met de shoppingkaart van het duurzame modeplatform COSH!. Ook op de website van COSH! vind je alle adressen in een handige en overzichtelijke digitale kaart. Op 13 oktober is er een speciale wandeling voorzien voor studenten.

De langste koffieklets van Oxfam

Oxfam wordt vijftig dit jaar. Dit jubileum willen ze feestelijk vieren met een hele uitgebreide koffieklets. Tijdens het koffieslurpen wordt eerlijke handel het gespreksonderwerp nummer één. Verzamel enkele gezellige mensen, zet een pot eerlijke koffie en babbel erop los. Het doel? Aan de beleidsmakers tonen dat het voor heel wat burgers menens is: fair trade moet hoger op de politieke agenda.

Registreren doe je via oxfamwereldwinkels.be.

Deel eens een Fair Card uit

Fairtrade Belgium wil tijdens de Week van de Fair Trade mensen die zich inzetten voor eerlijke handel in de kijker plaatsen met 'Fair Cards'. Iedereen kent wel de gele en rode kaart die bij voetbalwedstrijden worden uitgedeeld bij fouten. In tegenstelling tot deze straffende kaarten, willen de 'Fair Cards' daden van social justice vieren en belonen. Op deze manier hoopt de ngo van social justice het nieuwe normaal te maken. Een positieve transitie begint immers met een eerlijk en menswaardig inkomen voor boeren.

Geef dus een 'Fair Card' aan een persoon, organisatie of initiatief die zich inzet voor social justice en die het volgens jou verdient om in de kijker gezet te worden. Op social media gebruik je hiervoor de hashtag #WeAreAllFairtraders.

Fairtrade Belgium deelt ook 'Fair Cards' uit aan enkele bekende mensen, die het goede voorbeeld geven.

Meer info over alle activiteiten die zullen plaatsvinden tijdens de Week van de Fairtrade vind je op weekvandefairtrade.be.

M-fair is een jaarlijks festival rond duurzame mode in Mechelen. Op tien oktober kan je er terecht voor debatten, panelgesprekken, workshops en een duurzame modemarkt. Er vindt ook een tweedehandsmarkt plaats, in samenwerking met de Gezinsbond, waar babymateriaal, kinderkledij en speelgoed een tweede leven krijgen. Of doe je liever aan swishing? Ruil miskopen of niet meer gedragen kledingstukken uit je kleerkast voor andere items.Locatie: Congres- en Erfgoedcentrum LamotMeer info: mondiaal.mechelen.beBij BorGerHub in Borgerhout kan je terecht voor duurzame en lokale producten. Het is een laboratorium waar kunstenaars, startende ondernemers en creatievelingen aan hun ideeën sleutelen. Tijdens de Week van de Fair Trade maakt Blooom vzw er een Wall of Fair, een visuele installatie waar producenten van duurzaam textiel, kleding, decoratie en andere eerlijke of handgemaakte producten zich kunnen voorstellen. In het weekend van 16 en 17 oktober organiseren ze een daarbovenop een makersmarkt. Ook Femimain zal hier aanwezig zijn met ambachtelijke fairtradeproducten die door Marokkaanse vrouwen worden gemaakt op traditionele wijze. Vier jonge vrouwen uit Borgerhout, met Marokkaanse roots, zullen bovendien workshops aanbieden rond ambachtelijke technieken en typische Marokkaanse producten. Honger of dorst gekregen? Bij Bar+ kan je terecht voor een lekkere koffie of lunch.Locatie: Turnhoutsebaan 92, 2140 BorgerhoutMeer info:Borgerhub-conceptstore.com2021 is een feestjaar voor stad Genk: 15 jaar FairTradeStad, 30 jaar Wereldwinkel Genk en de Oxfam-Wereldwinkel blaast 50 kaarsjes uit. Dit wordt gevierd met heel wat informatieve en sensibiliserende fair tradeactiviteiten voor verschillende doelgroepen: van een workshops slam poetry in het kader van Wereldmeisjesdag tot je toekomst laten voorspellen met Turkse fair trade koffie. Locatie festival (gratis toegang): Nomadland - Meeuwerstraat 27 in Genk.Meer info: genk.be/fairtradeStad Gent lanceert tijdens de Week van de Fair Trade 'Komaf Koffie', een mobiele koffiekar die verschillende locaties aandoet om er fairtradekoffie te schenken met een glimlach en een babbel. De barista's van de mobiele koffiekar zijn enthousiaste nieuwkomers, die een professionele barista-opleiding hebben genoten en een eerlijk bakje troost schenken aan passanten. Waar kan je de mobiele koffiekar vinden? Surf naar gentfairtrade.be voor alle informatie.In Herent zetten ze tijdens de Week van de Fairtrade de film 'Food for Change' van documentairemaker Benoit Bringer op het menu. De documentaire toont mensen die een alternatief voedselmodel beogen, eentje dat beter is voor de planeet, de natuur en onze gezondheid. De vertoning wordt gevolgd door een debat met Herentse voedselmakers en lokale initiatieven die werk willen maken van een eerlijk voedselsysteem. Surf naar het Facebookevent voor meer info. Als je in Brugge wil shoppen bij duurzame mode-adresjes, kan je aan de slag met de shoppingkaart van het duurzame modeplatform COSH!. Ook op de website van COSH! vind je alle adressen in een handige en overzichtelijke digitale kaart. Op 13 oktober is er een speciale wandeling voorzien voor studenten. Oxfam wordt vijftig dit jaar. Dit jubileum willen ze feestelijk vieren met een hele uitgebreide koffieklets. Tijdens het koffieslurpen wordt eerlijke handel het gespreksonderwerp nummer één. Verzamel enkele gezellige mensen, zet een pot eerlijke koffie en babbel erop los. Het doel? Aan de beleidsmakers tonen dat het voor heel wat burgers menens is: fair trade moet hoger op de politieke agenda. Registreren doe je via oxfamwereldwinkels.be. Fairtrade Belgium wil tijdens de Week van de Fair Trade mensen die zich inzetten voor eerlijke handel in de kijker plaatsen met 'Fair Cards'. Iedereen kent wel de gele en rode kaart die bij voetbalwedstrijden worden uitgedeeld bij fouten. In tegenstelling tot deze straffende kaarten, willen de 'Fair Cards' daden van social justice vieren en belonen. Op deze manier hoopt de ngo van social justice het nieuwe normaal te maken. Een positieve transitie begint immers met een eerlijk en menswaardig inkomen voor boeren.Geef dus een 'Fair Card' aan een persoon, organisatie of initiatief die zich inzet voor social justice en die het volgens jou verdient om in de kijker gezet te worden. Op social media gebruik je hiervoor de hashtag #WeAreAllFairtraders.Fairtrade Belgium deelt ook 'Fair Cards' uit aan enkele bekende mensen, die het goede voorbeeld geven.