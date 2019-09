De obesitasepidemie is niet te stuiten. Hoe komt dat, als we zo goed weten hoe we overgewicht kunnen voorkomen en aanpakken? 'Wat voor de een werkt, werkt niet per se voor de ander.'

Wat is de beste methode om af te vallen? Vraag het aan honderd mensen en het antwoord luidt unaniem: minder eten en meer bewegen. Je verliest gewicht als je lichaam meer brandstof verbruikt dan het binnenkrijgt. Dat is de basis, toch? We weten ook perfect hoe dat moet. Porties beperken, veel groenten en fruit eten, snoep en fastfood vermijden. De trap nemen in plaats van de lift en regelmatig wandelen, fietsen of joggen. Op zowat elk voedingsproduct lees je vandaag hoe gezond het is, middels de Nutri-Score, en hoeveel calorieën het bevat. We zijn verslingerd aan activity trackers en fitapps die ons de hele dag door vertellen of we genoeg bewegen. En we beseffen dat extra kilo's vermijden of wegwerken niet alleen goed is voor de lijn, maar ook en vooral voor de gezondheid.

...