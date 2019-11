Waarom worden zoveel incompetente mannen leiders? De vraag doet de wenkbrauwen fronsen, maar ook instemmend knikken. Wij spraken met auteur en businesspsycholoog Tomas Chamorro-Premuzic over slecht leiderschap, de overschatting van zelfvertrouwen en het verband met het glazen plafond.

Incompetente leiders zijn de norm.' Tomas Chamorro-Premuzic vertrekt geen spier als hij dit statement poneert. 'Misschien is het in Argentinië erger dan gemiddeld, maar ik ben er zeker van dat het in België ook zo is. We weten wat goed leiderschap is. Een goede leider is intelligent, competent, empathisch, bescheiden, communiceert goed, begeleidt en inspireert zijn of haar mensen en haalt het beste in hen naar boven. Het is vooral ook iemand die zichzelf kent en rekening houdt met zijn of haar talenten en beperkingen. Maar kijk om je heen. Dit soort bazen zijn uitzonderlijk.'

...