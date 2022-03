Op Wereldwaterdag, 22 maart, lanceert de ngo Join For Water de Water Challenge. De campagne daagt je uit om zes weken lang waterbewuster door het leven te gaan.

Dagelijks verbruikt de Belg zo'n honderd liter kraantjeswater, maar ons totale waterverbruik ligt tientallen malen hoger. Als je het water dat uit de kraan vloeit, optelt met het water dat nodig is om bijvoorbeeld onze kleding of ons eten te produceren, dan komen we uit op een gemiddeld verbruik - ook wel watervoetafdruk genoemd - van maar liefst 7.400 liter water... per persoon en per dag.

'Dat zijn duizelingwekkende cijfers, zeker als je weet dat de zoetwatervoorraden wereldwijd onder druk staan en sommige van onze producten geproduceerd worden in landen waar water schaars is.' Aan het woord is Dries Moorthamers van Join For Water, die aandringt op zuiniger omspringen met het vloeibare goud. 'Als iedereen slechts enkele heel eenvoudige dingen in zijn of haar levensstijl aanpast, kunnen we samen jaarlijks miljoenen liters water besparen.'

Interactieve uitdaging

Dat is wat de komende zes weken duidelijk moet worden via de Water Challenge. Daarmee wordt iedereen immers elke dag opgeroepen om even stil te staan bij zijn waterconsumptie, direct en indirect. Wie zich inschrijft op waterchallenge.be krijgt regelmatig een doe-opdracht toegestuurd die je simpel thuis kan uitvoeren en waarmee je een groot verschil kan maken.

Wil jij te weten komen hoe je duizenden liters water kan besparen? Dan kan je je nu inschrijven op waterchallenge.be. Daarmee maak je bovendien kans op tal van leuke waterprijzen zoals een kajaktocht, een douchetimer, inspirerende waterboeken en veel meer.

