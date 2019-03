'De vrouwelijke nederigheid is desastreus: af en toe mag je schaamteloos aan zelfpromotie doen'

Mijn oma is een Perzische vluchteling die in Nederland terechtkwam jaren geleden. Toch twijfelde ze nooit aan haar eigen kunnen, ze gooide onbevreesd haar leven om en ontwikkelde veel nieuwe talenten. In mijn eigen wereld zie ik juist het tegenovergestelde gebeuren. Ik groeide niet op in mijn geboorteplaats Teheran maar in Nederland, waar ik me van jongs af aan verbaasde over de angst die mensen voelen om iets nieuws te proberen.

