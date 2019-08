Op 19 juni 2014 kantelt het leven van Nora Monsecour. Een geslachtsoperatie maakt van haar definitief de vrouw die ze zich al heel haar leven voelt. Maar de langverwachte ontlading blijft uit en er volgt een intense somberheid. Tot Girl, gebaseerd op haar verhaal, in de cinema komt.

Alles is warm ten huize Monsecour in Destelbergen. Nora's stem, zacht en vrolijk. De dynamiek tussen haar ouders, die tijdens het interview voorzichtig in de buurt van hun dochter blijven. De jas die Nora voor de fotoshoot aantrekt, beige en gevoerd met dons. Buiten stijgt het kwik intussen tot veertig graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in België. Ter afkoeling zet moeder Anja een karaf huisgemaakte ijsthee op tafel. Vader Beni zit achter zijn computer te werken. Nora's tweelingbroer Arno zit verderop op de bank. Het hele gezin houdt zich tijdens het interview op de achtergrond bezig, af en toe en luistert iemand mee.

...