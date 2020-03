Uit de Gender Social Norms Index van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP leren we dat negen op de tien mannen én vrouwen vooroordelen koesteren tegen vrouwen.

Wereldwijd hebben zowel mannen als vrouwen vooroordelen tegen vrouwen, en die vooroordelen houden het glazen plafond stevig op zijn plaats. Dat is de voornaamste conclusie van de nieuwe Gender Social Norms Index van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP, dat donderdag gepubliceerd wordt.

De index meet in welke mate maatschappelijke overtuigingen gendergelijkheid in politiek, werk en onderwijs tegenhouden. Bijna negentig procent van de mannen én vrouwen heeft minstens één vooroordeel tegen vrouwen. Zo denkt ongeveer de helft dat mannen betere politieke leiders zijn, veertig procent vindt dat mannen beter een bedrijf kunnen leiden en voor 28 procent mag een man zijn vrouw slaan.

Slechts veertien procent van de vrouwen en negen procent van de mannen heeft geen enkel vooroordeel

Er is de voorbije decennia ook vooruitgang gemaakt om de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten, erkent UNDP. Volgens de VN-organisatie kan het onderzoek nieuwe inzichten verschaffen in welke barrières vrouwen ondervinden om gelijkheid te bereiken. De bevindingen zijn gebaseerd op de vijfde en zesde World Values Survey, met data uit 75 landen. België is daar niet bij. Uit de World Values Survey haalden de onderzoekers de antwoorden op zeven stellingen. Afhankelijk van het antwoord op die stellingen beslisten de onderzoekers of iemand op dat thema bevooroordeeld is tegen vrouwen. Slechts veertien procent van de vrouwen en negen procent van de mannen heeft geen enkel vooroordeel. Over de jaren heen zijn in sommige landen vooroordelen verdwenen, maar in andere landen lijken de sociale overtuigingen de verkeerde richting opgegaan. 'Vooruitgang mag niet als vanzelfsprekend beschouwd worden', aldus UNDP.

Hoewel er al enkele grote wettelijke blokkades geslecht zijn, levert dat in de praktijk niet altijd veel op

'Vooral in sectoren waar machtsrelaties echt uitgedaagd worden en die het meest invloedrijk zijn om echte gelijkheid te bereiken, is de kloof nog al te duidelijk', vindt Pedro Conceicao van UNDP. Hoewel er al enkele grote wettelijke blokkades geslecht zijn, levert dat in de praktijk niet altijd veel op. Zo wordt net geen kwart van de parlementszetels wereldwijd bezet door een vrouw, zijn er slechts tien vrouwelijke regeringsleiders, en is nog geen zes procent van de CEO's van de bedrijven in de S&P 500 vrouwen. 'We moeten nu iets veel uitdagender aanpakken: een diep ingebakken neiging tegen echte gelijkheid, bij zowel mannen als vrouwen', zei UNDP-topman Achim Steiner.

