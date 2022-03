In Chili zijn de eerste stellen van hetzelfde geslacht in het huwelijk getreden. Tijdens een ceremonie gaven twee vrouwen en twee mannen elkaar het ja-woord. Chili is hiermee het achtste land in Latijns-Amerika dat het huwelijk openstelt voor koppels van hetzelfde geslacht.

Ingenieur Javier Silva en tandarts Jaime Nazar werden afgelopen donderdag het eerste paar van hetzelfde geslacht dat trouwde, mogelijk gemaakt door de wet op het gelijke huwelijk. Het was precies negentig dagen nadat de nieuwe Chileense wet in werking was getreden.

'Nu kunnen we eindelijk zeggen dat we familie zijn, dat onze kinderen gelijk zijn en hopelijk een betere toekomst zullen hebben, niet zullen worden gediscrimineerd omdat ze twee ouders hebben die van elkaar houden', zei Silva tijdens een persconferentie bij de burgerlijke stand van Providencia, een deelgemeente van hoofdstad Santiago.

Nazar en Silva, beide 38 jaar oud, woonden al zeven jaar samen, waarvan drie jaar als geregistreerde partners, volgens een wet die sinds 2015 van kracht is. Ze hebben twee geadopteerde kinderen, Clemente en Lola María.

Chili is vanaf nu een beter land voor koppels

De ceremonie werd bijgewoond door minister van Justitie en Mensenrechten, Hernán Larraín, en die van Sociale Ontwikkeling, Karla Rubilar. Het was hun laatste dag in functie: op vrijdag 11 maart startte de nieuwe Chileense regering onder leiding van kersvers president Gabriel Boric.

De 36-jarige linkse leider is de jongste president van Chili tot nu toe. Hij heeft gezegd dat zijn termijn zich zal kenmerken door 'een feministische regering'. In het kabinet zijn evenveel mannen als vrouwen aangesteld.

Gelijkheid

Minister Rubilar stelde dat Chili 'vanaf nu een beter land is voor koppels'. 'We doen recht aan veel gezinnen die eerder werden gediscrimineerd. We zien het geluk op de gezichten, want achter deze dag ligt de erkenning van de mogelijkheid om een gezin te stichten door iedereen.'

Na de ceremonie werden de echtgenoten door de vertrekkende president Sebastián Piñera, op zijn laatste dag in functie, uitgenodigd voor een ontbijt in het presidentiële paleis. Piñera zei dat 'de manier waarop ze naar elkaar keken en lachten' de meeste indruk op hem maakte.

Jaime Nazar (L) en Javier Silva (R) © Getty

Jaime Nazar zei te hopen dat hij en zijn echtgenoot de gemeenschap konden vertegenwoordigen. 'We weten dat het iets zeer belangrijks is voor heel Chili, het is het begin van een land dat begint te werken aan gelijkheid vanuit een ander perspectief.'

Het huwelijk van Silva en Nazar werd in Providencia opgevolgd door dat van twee vrouwen, Consuelo Morales en Pabla Heuser. Nog eens acht andere koppels van hetzelfde geslacht gaven elkaar het jawoord in verschillende steden in Chili. Voor de maand maart staan er nog 150 bruiloften gepland.

Geregistreerd partnerschap

Javiera Zúñiga, woordvoerder van de Beweging voor Homoseksuele Integratie en Bevrijding, de grootste lgbtq+-belangengroep in Chili, benadrukte het belang van de stap, waarmee haar land zich aansluit bij alle andere landen die het huwelijk hebben opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht.

'Van de 194 staten die door de Verenigde Naties zijn erkend, heeft slechts 15,5 procent gelijke huwelijkswetten, tegenover een alarmerende 84,5 procent die gelijke rechten voor alle koppels en gezinnen blijft ontkennen. Allemaal vanwege vooroordelen, onwetendheid, fundamentalisme of homofobie', stelt Zúñiga.

Sinds 2015 was het voor Chileense stellen van hetzelfde geslacht mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Daarmee werden enkele juridische aspecten van de relatie geregeld, maar stellen konden bijvoorbeeld niet allebei als ouder van hun kind worden geregistreerd. Met de nieuwe wet is dat nu wel mogelijk.

Al in 2017 legde de linkse president Michele Bachelet de wet om het huwelijk open te stellen voor koppels van hetzelfde geslacht voor aan het parlement. Na daar jaren te hebben gelegen, besloot haar conservatieve opvolger Piñera afgelopen zomer dat het tijd was om het homohuwelijk daadwerkelijk mogelijk te maken.

Met de inwerkingtreding van de wet wordt Chili het dertigste land ter wereld met een wet die het homohuwelijk toestaat en het achtste in Latijns-Amerika - na Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay en (delen van) Mexico.

