Çavaria, de koepel van LGBTI-organisaties, lanceert een nieuwe campagne waarmee ze hun opvang- en infolijn Lumi willen promoten. LGBTI+- jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen daar terecht met allerlei vragen en bezorgdheden.

Onder de slogan 'Met meer dan je denkt' wil koepelorganisatie Çavaria holebi, trans en intersekse (LGBTI+-) jongeren de boodschap meegeven dat ze niet alleen zijn. 'We krijgen 107 oproepen per maand via chat, telefoon en mail. Een kwart daarvan zijn jongeren onder de 18 jaar. LGBTI+-jongeren vinden dus minder goed de weg naar Lumi. Nochtans is het niet zo goed gesteld met hun welzijn', stelt woordvoerder Eef Heylighen vast.

Het doel van de campagne is het bereiken van jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Dat doet Lumi aan de hand van stickers. Die kleefden ze woensdag op spiegels in Gentse cafés en winkels. 'Want sommige vragen durven jongeren alleen aan zichzelf te stellen, in de spiegel', zegt Heylighen.

LGBTI+-jongeren Finn van Batenburg en Babs Rosseel, die zelf ook deel uitmaken van de campagne, vinden het een goed initiatief. 'Toen ik struggelde met mijn identiteit, wist ik niet dat er zoiets als Lumi bestond. Als ik dat wel had geweten, had ik daar zeker gebruik van gemaakt', aldus de 16-jarige Finn van Batenbrug. Hij kwam in 2018 uit de kast als transgender. Babs Rosseel vertelde haar ouders op 17-jarige leeftijd dat ze niet alleen op jongens, maar ook op meisjes valt. Haar coming-out was helemaal niet bijzonder, maar ze beseft dat dat niet bij iedereen zo is, en dat moet veranderen.

In onze maatschappij wordt er nog te vaak in hokjes gedacht. Uit een Vlaamse LGBT+-schoolklimaatenquête (2016-2017) van onder anderen Çavaria blijkt dat 41 procent van de LGBT+-leerlingen zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Bijna een kwart van de respondenten vermijdt daarom de toiletten en kleedkamers op school.

'Ook in het onderzoek naar transgender adolescenten kwam naar voren dat het klimaat op school veel beter kan', zegt Eef Heylighen. 'Slechts 23,7 procent van de jongeren rapporteerden dat hun school een positieve LGBT-sfeer had en 53,8 procent was gesloten over hun transgender zijn op hun middelbare school.'

Uit het ander onderzoek 'De impact van Covid-19 op LGBTI-personen' blijkt dat ook de coronacrisis een effect heeft gehad op het welzijn van LGBTI+-jongeren. 'Het thuiszitten zorgde voor meer piekeren of twijfelen over een coming-out, de genderidentiteit en seksuele oriëntatie...', zegt Eef Heylighen. 'Daarnaast werden niet-dringende consultaties, behandelingen of operaties van trans personen uitgesteld.'

'Dit alles heeft een nefast effect op het algemeen welzijn van LGBTI+-jongeren. Een info- en luisterlijn zoals Lumi biedt dan een welkom, luisterend oor en de steun en info die deze jongeren nodig hebben.'

Meer info over Lumi vind je op www.lumi.be

Door Yentl De Pauw, StampMedia.

