Omdat het niet altijd Roodkapje of Hans en Grietje moeten zijn, selecteerde journalist Marijne Van Boeckel tien kinderboeken die de hedendaagse superdiverse samenleving in beeld brengen. Tien moderne cadeautips voor de pakjesperiode.

1. Brown girl magic - Dalilla Hermans

null © Brow Girl Magic

Noen komt thuis van school, boos en verdrietig. Iemand had gelachen met haar donkere huid en wilde krullen. Hij had gezegd dat ze maar weg moest gaan. Maar Noen wil helemaal niet weg. En dat hoeft ook niet, want Noen is prima zoals ze is. Meer nog, ze is magisch.Opgroeien als een bruin meisje in het Westen brengt heel wat uitdagingen mee. Je ziet jezelf weinig weerspiegeld in de beelden die je te zien krijgt. Op televisie, in films en ook in boeken blijft het speuren naar iemand die eruitziet en die hetzelfde meemaakt als jij. Brown Girl Magic wil deze leegte mee opvullen. Het is een boek voor, door én over bruine meisjes. Over kroeshaar en een gouden huid, over pesten en liefhebben, over alle maten, vormen en soorten bruine meisjes. Het is een boek dat die meisjes (nog) sterker hoopt te maken. Want geef nu toe: ze zijn gewoon magisch.

2. Van Klein tot Groots - Rosa Parks door Lisbeth Kaiser

© Rosa Parks

Dit boek is onderdeel van de serie 'Van klein tot groots', waarmee kinderen én volwassenen de levensverhalen ontdekken van belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis. Elk deel laat zien hoe een klein meisje met een grote droom opgroeide tot een sterke vrouw met grootse ideeën. Rosa Parks groeide op in Alabama, waar ze al op jonge leeftijd leerde om voor zichzelf op te komen. Ze groeide op tot een burgerrechtenactiviste die met haar moed en waardigheid een beweging op gang bracht die een einde zou maken aan de rassenscheiding.

3. Mijn schaduw is roze - Scott Stuart

© Mijn schaduw is Roze

Een prachtig prentenboek over een jongen die zich anders voelt dan de anderen. Een mooi verhaal over een innerlijke strijd en de moed vinden om jezelf te zijn. De mooiste boodschap in het boek: Wees jezelf. En sommige mensen zullen van je houden... en andere niet. Maar de mensen die van je houden, zullen héél erg veel van je houden. Slik.

4. Waar is mijn noedelsoep?!?! - Reza & Chee-Han Kartosen-Wong

© Waar is mijn noedelsoep?

Wanneer Sam-Ming op school zit, kijkt hij uit naar de lunchpauze. Dan kan hij smullen van de superverrukkelijke noedelsoep die zijn ouders voor hem hebben gemaakt. Dat is zijn lievelingseten. Maar wanneer Sam-Ming zijn rugtas opent, schrikt hij: zijn noedelsoep is weg! Waar, oh waar is zijn noedelsoep?!?

5. Het loopt op wieltjes - Emy Geyskens, Trui Hindryckx & Chris Vosters

null © Het loopt op wieltjes

Een mooi prentenboek voor oudste kleuters en begin lagere school met een meisje in een rolstoel als held van het verhaal. Je krijgt als ouder of leerkracht veel kansen om op basis van de inhoud van dit boek in gesprek te gaan met je kind over dit thema. Maar er is meer, want dit boek is vooral een herkenbaar en leuk verhaaltje dat je met heel veel plezier en een lach op je gezicht zal voorlezen!

6. Planeet Omar - Zanib Mian

null © Planeet Omar

In Planeet Omar: problemenmagneet maak je kennis met Omar, die net verhuisd is én naar een nieuwe school moet. Alsof het nog niet lastig genoeg is om thuis alle hindernissen te ontwijken, moet hij ook nog nieuwe vrienden maken. En dan heeft de bullebak van de klas het ook nog op hem voorzien.

Gelukkig is het bijna Suikerfeest. Sowieso een feest. Nu ja, zolang Omar zich goed weet te gedragen, natuurlijk ...

Door dit grappige boek vol tekeningen leer je op een speelse manier heel veel over de islam, maar moet je vooral ook heel hard lachen om de avonturen van Omar.

7. Ogen die schitteren in de hoekjes - Joanna Ho

null © Ogen die schitteren in de hoekjes

Het valt een jong meisje op dat haar ogen er anders uitzien dan die van haar vrienden. Zij hebben grote ronde ogen en lange wimpers. Het meisje realiseert zich dat haar ogen schitteren in de hoekjes en glanzen als goud, dat ze als halve maantjes schijnen wanneer ze lacht en verhalen vertellen over het verleden en over hoop voor de toekomst. Haar ogen zijn net als die van haar moeder, haar oma en haar zusje en ze zijn prachtig. Ogen die schitteren in de hoekjes is een betoverend lofdicht: een ode aan jezelf. Joanna Ho's zachte, maar krachtige woorden en Dung Ho's sprekende illustraties inspireren lezers om hun eigen schoonheid en kracht te ontdekken.

8. Julian is een zeemeermin - Jessica Love

null © Julian is een zeemermin

Julian ziet op een dag drie zeemeerminnen. Vanaf dat moment is niets meer wat het was ... Hij heeft maar één grote wens: een zeemeermin worden. Wat vindt zijn oma daarvan?

9. Duizend-en-één paarse djellaba's (Lisa Boersen en Hasna Elbaamrani)

null © Duizend-en-één paarse djellaba's

Op vakantie naar familie in het buitenland! Pindakaas en chocopasta gaan mee heen, saffraan en oranjebloesemolie gaan mee terug. Esmaa gaat deze zomervakantie met haar ouders, broertjes en zusje op reis, naar familie die in Marokko woont. Allemaal prachtige spullen en lekkere kruiden gaan weer mee terug. Die spullen halen ze op de markt. Maar het is zo druk. Ze raakt haar moeder kwijt tussen alle vrouwen met paarse djellaba's. Ze ontmoet een waarzegster, een watermannetje, acrobaten en een aapje. Kunnen zij Esmaa helpen haar moeder terug te vinden?

10. Dik Oké - Sofie de Moor

© Dik Oké

'Dikke koe! Nu al moe?' Kaat schrikt van die lelijke woorden. Wout gebruikt ze erg vaak. Kaat wordt er triest van. Sinds vorig maand speelt Kaat in de basketbalploeg van Wout. Wout is de beste speler en iedereen vindt hem geweldig. Behalve Kaat. Wat moet er nu gebeuren? Wie kan Kaat helpen? 'Dik oké' toont de impact van pesten en schelden. Het is een een positief en herkenbaar verhaal over hoe scheldwoorden je zelfvertrouwen helemaal naar beneden kunnen halen.

© 2021 StampMedia - Marijne Van Boeckel

Noen komt thuis van school, boos en verdrietig. Iemand had gelachen met haar donkere huid en wilde krullen. Hij had gezegd dat ze maar weg moest gaan. Maar Noen wil helemaal niet weg. En dat hoeft ook niet, want Noen is prima zoals ze is. Meer nog, ze is magisch.Opgroeien als een bruin meisje in het Westen brengt heel wat uitdagingen mee. Je ziet jezelf weinig weerspiegeld in de beelden die je te zien krijgt. Op televisie, in films en ook in boeken blijft het speuren naar iemand die eruitziet en die hetzelfde meemaakt als jij. Brown Girl Magic wil deze leegte mee opvullen. Het is een boek voor, door én over bruine meisjes. Over kroeshaar en een gouden huid, over pesten en liefhebben, over alle maten, vormen en soorten bruine meisjes. Het is een boek dat die meisjes (nog) sterker hoopt te maken. Want geef nu toe: ze zijn gewoon magisch.Dit boek is onderdeel van de serie 'Van klein tot groots', waarmee kinderen én volwassenen de levensverhalen ontdekken van belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis. Elk deel laat zien hoe een klein meisje met een grote droom opgroeide tot een sterke vrouw met grootse ideeën. Rosa Parks groeide op in Alabama, waar ze al op jonge leeftijd leerde om voor zichzelf op te komen. Ze groeide op tot een burgerrechtenactiviste die met haar moed en waardigheid een beweging op gang bracht die een einde zou maken aan de rassenscheiding.3. Mijn schaduw is roze - Scott Stuart Een prachtig prentenboek over een jongen die zich anders voelt dan de anderen. Een mooi verhaal over een innerlijke strijd en de moed vinden om jezelf te zijn. De mooiste boodschap in het boek: Wees jezelf. En sommige mensen zullen van je houden... en andere niet. Maar de mensen die van je houden, zullen héél erg veel van je houden. Slik. Wanneer Sam-Ming op school zit, kijkt hij uit naar de lunchpauze. Dan kan hij smullen van de superverrukkelijke noedelsoep die zijn ouders voor hem hebben gemaakt. Dat is zijn lievelingseten. Maar wanneer Sam-Ming zijn rugtas opent, schrikt hij: zijn noedelsoep is weg! Waar, oh waar is zijn noedelsoep?!?Een mooi prentenboek voor oudste kleuters en begin lagere school met een meisje in een rolstoel als held van het verhaal. Je krijgt als ouder of leerkracht veel kansen om op basis van de inhoud van dit boek in gesprek te gaan met je kind over dit thema. Maar er is meer, want dit boek is vooral een herkenbaar en leuk verhaaltje dat je met heel veel plezier en een lach op je gezicht zal voorlezen!In Planeet Omar: problemenmagneet maak je kennis met Omar, die net verhuisd is én naar een nieuwe school moet. Alsof het nog niet lastig genoeg is om thuis alle hindernissen te ontwijken, moet hij ook nog nieuwe vrienden maken. En dan heeft de bullebak van de klas het ook nog op hem voorzien. Gelukkig is het bijna Suikerfeest. Sowieso een feest. Nu ja, zolang Omar zich goed weet te gedragen, natuurlijk ... Door dit grappige boek vol tekeningen leer je op een speelse manier heel veel over de islam, maar moet je vooral ook heel hard lachen om de avonturen van Omar. Het valt een jong meisje op dat haar ogen er anders uitzien dan die van haar vrienden. Zij hebben grote ronde ogen en lange wimpers. Het meisje realiseert zich dat haar ogen schitteren in de hoekjes en glanzen als goud, dat ze als halve maantjes schijnen wanneer ze lacht en verhalen vertellen over het verleden en over hoop voor de toekomst. Haar ogen zijn net als die van haar moeder, haar oma en haar zusje en ze zijn prachtig. Ogen die schitteren in de hoekjes is een betoverend lofdicht: een ode aan jezelf. Joanna Ho's zachte, maar krachtige woorden en Dung Ho's sprekende illustraties inspireren lezers om hun eigen schoonheid en kracht te ontdekken.Julian ziet op een dag drie zeemeerminnen. Vanaf dat moment is niets meer wat het was ... Hij heeft maar één grote wens: een zeemeermin worden. Wat vindt zijn oma daarvan?Op vakantie naar familie in het buitenland! Pindakaas en chocopasta gaan mee heen, saffraan en oranjebloesemolie gaan mee terug. Esmaa gaat deze zomervakantie met haar ouders, broertjes en zusje op reis, naar familie die in Marokko woont. Allemaal prachtige spullen en lekkere kruiden gaan weer mee terug. Die spullen halen ze op de markt. Maar het is zo druk. Ze raakt haar moeder kwijt tussen alle vrouwen met paarse djellaba's. Ze ontmoet een waarzegster, een watermannetje, acrobaten en een aapje. Kunnen zij Esmaa helpen haar moeder terug te vinden?'Dikke koe! Nu al moe?' Kaat schrikt van die lelijke woorden. Wout gebruikt ze erg vaak. Kaat wordt er triest van. Sinds vorig maand speelt Kaat in de basketbalploeg van Wout. Wout is de beste speler en iedereen vindt hem geweldig. Behalve Kaat. Wat moet er nu gebeuren? Wie kan Kaat helpen? 'Dik oké' toont de impact van pesten en schelden. Het is een een positief en herkenbaar verhaal over hoe scheldwoorden je zelfvertrouwen helemaal naar beneden kunnen halen. © 2021 StampMedia - Marijne Van Boeckel