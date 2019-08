In het boek Mijn ware verhaal onthult de Nederlandse zangeres en cabaretière Karin Bloemen de gruwelijke details van haar jeugd, waarin ze jarenlang seksueel misbruikt werd door haar stiefvader. 'Mensen vragen me soms waarom ik geen nee heb gezegd. Wow, serieus? Wat knap als je dát als achtjarige kunt.'

De Nederlandse Karin Bloemen (59) is een geboren performer. De flamboyante zangeres en cabaretière won in haar 36-jarige carrière al talrijke prijzen, speelde meermaals voor uitverkochte zalen en werd in 2011 tot ridder geslagen. Bloemen is van nature een vrolijk en optimistisch mens. Iemand die overal loopt te zingen en dansen en alles altijd zo leuk mogelijk wil maken. Ook haar eigen incestverhaal heeft ze lang proberen opleuken en minimaliseren. In de Nederlandse talkshow Pauw zei ze daarover onlangs: 'Ik heb nooit gelogen over wat mij in mijn jeugd overkomen is. Ik heb erover gesproken in voorstellingen en interviews, maar nooit zo expliciet als nu. Om anderen te sparen.'

...