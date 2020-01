Samira Ahmed, de Britse BBC-presentatrice die een rechtszaak aanspande tegen haar werkgever omdat ze minder betaald kreeg dan een mannelijke collega, heeft in de rechtbank gelijk gekregen.

Per aflevering van haar programma Newswatch die ze presenteert, komt er 440 pond (510 euro) terecht op het loonbriefje van Samira Ahmed. Voor haar collega Jeremy Vine van het gelijkaardige programma Points of View is dat per aflevering 3.000 pond, of 3.482 euro. Niet eerlijk, vond Ahmed, en dus trok ze naar de arbeidsrechtbank om het geschil te beslechten.

Daar maakte BBC zich sterk dat beide presentators niet hetzelfde werk doen: Points of View is volgens de zender 'extreem bekend', terwijl Newswatch 'eerder voor de niche' is. Presentators van dat eerste programma zouden dan ook altijd al beter betaald zijn geweest dan die van Newswatch, of ze nu man of vrouw waren.

Die argumentatie kon de rechtbank niet overtuigen. Die oordeelde dat het gaat om 'hetzelfde of gelijkaardig werk'. Ahmed zegt dat ze recht heeft op nog 700.000 pond aan achterstallige betalingen. Tientallen vrouwen hadden zich bij haar aangesloten.

