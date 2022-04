Pauzeren is een kunst die iedereen gelukkig kan leren. De juiste omgeving helpt daarbij. Wij gingen op zoek naar enkele plekken in België waar de rust regeert en de kalmte in je hoofd snel wederkeert.

Kubische muziek

Muzikante Patricia Vanneste ontwierp samen met architect Sam de Bock, de Sohnar Sjel, een spiegelende constructie waarin je kan genieten van de rustgevende muziek die afgespeeld wordt. Muziek afkomstig van haar album Coral Dusk, dat Vanneste maakte tijdens een rondreis doorheen Scandinavië. De rondreizende kubus werd voor het eerst geplaatst in 2020, in het Netewoud en heeft ondertussen al op meerdere locaties gestaan. De bedenkers van het werk willen een schuilplaats creëren, een plek om in te verdwijnen. Maar de Sjel is ook een referentie naar de shell of de huls die we achterlaten in de wereld.

De Sjel staat nog tot 15 mei in het Mechels Broek. Volg de verdere reis van de kubus op sohnarr.com/sjel.

De Sohnar Sjel © Anton Coene

Monument Zoniënwoud

22 maart 2016 is een dag die nooit zal verdwijnen uit ons collectief geheugen. Tijdens de aanslagen in Brussel lieten 32 mensen het leven en vele anderen raakten gewond. Om de slachtoffers van het geweld te herdenken ontwierp landschapsarchitect Bas Smets een cirkelvorming herdenkingsmonument, pal in het midden van het Brusselse Zoniënwoud. De plek dient niet enkel om stil te staan bij deze historische dag, maar ook ter bezinning. Wandel daarna verder het bos in om verder te genieten van de rust en stilte.

Het monument en Zoniënwoud zijn bereikbaar vanuit meerdere toegangspoorten, bekijk de volledige lijst via zonienwoud.be/praktisch/toegangspoorten/

Het Zoniënwoud © Getty Images

Onumenten

Het monument in het Zoniënwoud inspireerde psychiater Uus Knops tijdens de coronapandemie tot een gelijkaardig initiatief: de Onumenten, of plekken waar je stilte, troost en verbinding kan vinden. In 2021 werd het eerste Onument geplaatst in de groene omgeving van de begraafplaats in Kortrijk, om de vele slachtoffers van de pandemie te herdenken. De ronde vorm, die telkens in symbiose verwerkt wordt met de natuur, nodigt uit om even te gaan zitten en de rust in je op te nemen. De organisatie hoopt snel andere Onumenten te kunnen plaatsen, in Gent werd vorige maand alvast een nieuw geïntroduceerd.

Adres Kortrijk: Begraafplaats Hoog-Kortrijk. Ambassadeur Baertlaan, Kortrijk Adres Gent: Vinderhoutse Bossen. Beekstraat 46, Gent

Benieuwd voor waar de volgende Onumenten geplaatst zullen worden? Bekijk de volledige lijst via onumenten.org/onumenten.php

. © Arvid Viane

Wandelen in stilte

Ferm, voorheen de Boerinnenbond, organiseert Stiltewandelingen in groep. Twee uur lang wandel je in totale stilte doorheen de natuur. Geen afleidende gesprekken of muziek in de oren, enkel jezelf en het groene landschap. Ben je toch liever in bekend gezelschap? Neem dan deel aan de Stiltewandeling voor gezinnen, waar ook de allerkleinsten welkom zijn.

PlantTroost, een campagne die de organisatie enige tijd geleden lanceerde, maakt het mogelijk om zelf of met je gemeenschap een troostplek in te richten. Naast een groene en publiektoegankelijke omgeving zijn er geen voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een troostende stilteplek te creëren. Eén van deze troostplekken is de Vlaamse Troostplek in Deinze, opgericht in maart 2021 om de vele slachtoffers van de coronapandemie te gedenken. Het sculptuur, gemaakt door Luk Wets, wordt omringd door 4.000 bloembollen.

Ontdek alle wandelingen die Ferm organiseert en schrijf je in via samenferm.be/vrije-tijd/themas/spiritualiteit

Alle troostplekken die werden opgericht in het kader van PlantTroost, zijn gebundeld op deze website:

De Vlaamse Troostplek in Deinze © Caroline Audoor

Waerbeke

Met als slagzin 'Stilte werkt' zet deze beweging zich steevast in om meer stilte, ruimte en rust te brengen naar Vlaanderen en Brussel. Aan de hand van talloze activiteiten zoals lezingen, stilteavonden en meditatiesessies wil de organisatie - letterlijk - doen stilstaan. Vanuit het Waerbekehuis, dat als coördinatiecentrum dient, vertrekken de vele stiltewandelingen die georganiseerd worden. Via een zoekfunctie op de website van Waerbeke, kan je op zoek gaan naar minder bekende stilteplekken bij jou in de buurt. Zo ontdek je je omgeving eens op een hele andere manier.

Adres: Waerbekehuis: Waarbekeplein 19, Geraardsbergen Bekijk de volledige agenda en de exacte locaties via waerbeke.be/activiteiten-hoofdmenu

